疫情｜港增6445宗確診 185宗輸入個案 多8名患者死亡 下星期重開亞博館治療中心 (持續更新)

本港疫情持續，確診數連續兩天突破六千宗！今日（19日）再新增6,445宗確診，本地個案6,260宗，包括2,167宗經核酸檢測確診個案，以及4,093宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及185宗輸入個案，包括155宗核酸及30宗快測陽性核實個案。新增8宗死亡個案，涉及7男1女，年齡介乎61至93歲，7人未完成3針的疫苗接種，當中4人從未接種打針。第五波疫情確診累積死亡人數為9,384宗。

死亡個案方面，其中一名死者為已打3針的73歲男子，他本身沒有長期病患，7月31日確診但一直無睇醫生，直到8月13日在家中跌倒而到東區醫院急症室求診，惟他入院後情況差，無氣無力，無胃口，他本身有咳有痰，肺亦有陰影，懷疑患有肺癌。他入院後進行檢測，結果為陰性，相信死因跟新冠無關；而另一名93歲已打兩針的女死者，上月27日去聯合醫院急症室，家人表示患者神智混亂，血糖低，兩日前已經確診，有咳和痰，「食嘢變得差」，入院後醫生發現她有不同慢性病，包括糖尿病、高血壓等，以及有乳癌，作紓緩治療後情況轉差後死亡。

另外，185宗輸入個案當中，73宗在機場找到，36宗於檢疫酒店中發現，另有76宗於檢疫後發現，55宗是第4至7日確診。輸入個案來自43個國家及地區，6個地方多過10宗，包括英國25宗、印度19宗、美國16宗、菲律賓及泰國各有14宗、南韓11宗。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，1,898名新冠肺炎確診病人留醫，當中258人是新增確診，512人入住隔離病房，146人入住二線隔離病房，608人入住北大嶼山醫院感染控制中心，206名是新增確診病人。新增6名病人危殆及6人嚴重。現時有36名危殆及25名嚴重病人留醫，其中10人危殆在深切治療部留醫。

醫管局下周重啟亞博200張病床 非緊急手術、日間治療受影響

另外，劉家獻又表示，留院病人已經差不多2,000人，嚴重和危殆病人正慢慢上升，很擔心及憂慮疫情進一步惡化，當疫情惡化，對公立醫院服務構成很大影響，必須做最壞打算和做好準備，準備好更多病床處理病人，因此決定下星期重開亞博約200張病床照顧確診病人。他指非緊急服務無可避免會受到影響，希望病人理解。

劉家獻指，隔離病床用量已達6至7成，因為要預留病流轉等，其實用量到7至8成便已是爆滿，所以要重啟亞博館，會從不同聯網調動約100名專職醫生及護士到亞博館服務。他稱目前8成住院病人均為長者，料會到亞博治療亦會是長者為主。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容疫情穩步上升，擔心過去幾日上升較早前加快，早前每日增加100宗，8月15日起每日增加400宗，或BA.5比例急升，如照趨勢，預期短時間升至高水平。

13間院舍出現確診個案 涉及33名院友及員工

10間老人院出現確診個案，涉及26名院友及7名員工；3間殘疾院舍出現確診個案，涉及3名院友，現時共有202名被列為密切接觸者，分別為：

10間安老院：

香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院：4名院友

深水埗福慧護老中心：1名院友

南區東華三院余振強紀念護理安老院：1名員工

北區江夏護理安老中心：2名院友

油尖旺善頤（福群）護老院：1名院友

荃灣來來護老中心（荃威）有限公司 ：1名院友

元朗愛德安老院有限公司 ：1名院友

黃大仙新蒲崗護老院：3名名院友

青衣青和居護老院：12名院友及5名員工

西貢伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院：1名院友

3間殘疾院舍：

觀塘明愛樂華宿舍：1名院友

元朗愷悅弱智人士之家：1名院友

沙田香港心理衞生會（顯徑宿舍）：1名院友

而過去7日有45間院舍，73院友13員工，醫管局發現近兩周院舍感染有大幅上升跡象，相比再之前六周，每周22至30間，近期有上升，有2間院舍有10宗以上，都是涉及員工引起，由於院舍都是高風險人士居住，而社區居住員工感染風險高，呼籲相關人士每日進行快速測試，定期進行核酸測試。

學校接獲69宗陽性個案 涉及47間學校

學校個案方面，再多47間學校呈報69宗確診，涉及54名學生和15名教職員，有3校個別班級疑現傳播須停課，包括：