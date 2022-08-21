疫情｜港增6513宗確診　237宗輸入個案　多3名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，確診數連續4天突破六千宗！今日(21日)再新增6,513宗確診，本地個案6,276宗，輸入個案有237宗。再多3名男患者離世，年齡介乎65至81歲，均沒有接種疫苗，亦非院舍院友，醫管局呼籲盡快打針。

2人曾覺呼吸困難 局方籲盡早求醫

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，離世的66歲男子，有肺癌並有擴散，7月26日到聯合醫院急症室，入院前已發燒一星期，當時檢測CT值19至20，檢查發現右邊肺「白哂」，入住內科病房，獲處方藥物，情況漸穩定，8月10日因情況穩定出院，但8月13日因有咳、意識混亂再次入院，出現肺積水情況，相信與肺癌有關，延至昨日不治。

至於65歲男子，有肝炎、曾患鼻咽癌，8月10日開始呼吸困難，直至8月16日到將軍澳急症室求診，情況轉差，延至昨日不治。而81歲男子，有冠心病、肺癌並有擴散，7月29日因數天呼吸困難而求醫，當時檢測CT值16，獲處方口服藥，惟因冠心病致心肌梗塞，以及其他身體疾病，延至昨日不治。