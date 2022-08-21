疫情｜港增6513宗確診　237宗輸入個案　多3名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，確診數連續4天突破六千宗！今日(21日)再新增6,513宗確診，本地個案6,276宗，輸入個案有237宗。再多3名男患者離世，年齡介乎65至81歲，均沒有接種疫苗，亦非院舍院友，醫管局呼籲盡快打針。
2人曾覺呼吸困難 局方籲盡早求醫
醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，離世的66歲男子，有肺癌並有擴散，7月26日到聯合醫院急症室，入院前已發燒一星期，當時檢測CT值19至20，檢查發現右邊肺「白哂」，入住內科病房，獲處方藥物，情況漸穩定，8月10日因情況穩定出院，但8月13日因有咳、意識混亂再次入院，出現肺積水情況，相信與肺癌有關，延至昨日不治。
至於65歲男子，有肝炎、曾患鼻咽癌，8月10日開始呼吸困難，直至8月16日到將軍澳急症室求診，情況轉差，延至昨日不治。而81歲男子，有冠心病、肺癌並有擴散，7月29日因數天呼吸困難而求醫，當時檢測CT值16，獲處方口服藥，惟因冠心病致心肌梗塞，以及其他身體疾病，延至昨日不治。
多6院舍 1幼稚園出現個案
衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，多6間院舍出現個案，包括3間安老院，涉及3名院友及1名職員，而3間殘疾院舍則涉及4名院友，共29名院友被列密切接觸者。
西貢福苑護老中心出現爆發，歐家榮指中心於8月18日撤離全院至亞博，該院共16名院友3職員染疫，疑涉BA.5。
另外，離島區太陽島幼稚園(東涌分校)K1C班中有3名學生染疫，該班共有21名學生，歐家榮指，有關班級要停課一周。
歐家榮指，BA.5懷疑個案佔整體比例續升至34.2%，疑似BA.2.12.1病例則維持約8.5%。
井欄樹一護老院3外勞員工確診
位於西貢井欄樹的福苑護老中心，先後有院友及職員感染新冠病毒，當局日前安排全院院友撤離往亞博館檢疫中心，部分人相繼出現病徵及確診。歐家榮說，涉事院舍較小規模，只有27名院友入住，最先確診的是一名護理員，工作期間會與院友有較密切的接觸，例如協助換片和餵食等，但期間有戴口罩。
歐家榮又說，這間院舍至今有3名員工確診，均為外勞，在宿舍一同生活，相信是其中一個因素導致員工之間有傳播，再在上班期間傳染其他院友。
他提到，近期社區確診個案增加，有機會令病毒進入院舍，導致安老和殘疾院舍個案數目呈上升趨勢，形容是預期之內，但由於員工和院友疫苗接種率已大幅提升，院友出現重症和死亡風險較今年二、三月、第五波疫情高峰期時低，形容情況有改善。