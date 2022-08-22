疫情｜港增6617宗確診　237宗輸入個案　多5名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，確診數連續5天突破六千宗！今日（22日）再新增6,617宗確診，創近月單日新高！本地個案佔6,380宗，包括2,236宗經核酸檢測確診個案，以及4,114宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及237宗輸入個案，包括203宗核酸及34宗快測陽性核實個案。

新增5宗死亡個案，涉及4男1女，年齡介乎63至96歲，2人未打3劑疫苗，第五波疫情確診死亡人數為9,379宗。5宗死亡個案詳情如下：

96歲男，有高血壓病史，7月29日快測陽性，8月21日離世

72歲男，打2針，7月24日因胰臟炎入院，7月26日確診，CT值大於30，相信是院內感染，8月21日離世

77歲男，沒有打針，有癌症、冠心病病史，8月12日快測陽性，8月20日到指定診所求診，其後轉介到天水圍醫院急症室求診，昨日12時離世

92歲女，打3針，院友，有心臟病病史，8月14急症室求診，昨日離世，相信與新冠病毒無關

63歲男，打2針，8月21日因氣促經威爾斯親王醫院急症室入院，其後病情轉差離世

另外，今日有237宗輸入個案，其中有104宗於機場發現，23宗在檢疫酒店確診，餘下110宗屬檢疫完成在社區發現的個案，另有21宗在七日後發現。

醫管局公布，2,100名新冠肺炎確診病人留醫，當中297人是新增確診，554人入住隔離病房，183人入住二線隔離病房，610人入住北大嶼山醫院感染控制中心，230名是新增確診病人。新增8名病人危殆及7人嚴重。現時有48名危殆及35名嚴重病人留醫，其中11人危殆在深切治療部留醫。另有5宗離世個案，涉及4男1女，年齡介乎63至96歲，其中2人未曾完成3針新冠疫苗，1人沒有接種疫苗。另外，，再多188名病人康復，有150名病人出院，今日有135名醫管局員工確診，另有53名醫管局員工出院返回崗位。

威爾斯親王醫院內科男病房爆疫 4名病人及4名員工確診

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，威爾斯親王醫院內科男病房一名85歲病人8月19日經入院檢測確診，其後再發現多三名年齡介乎62至87歲病人確診，以及4名員工確診，當中4名病人及4名員工正接受隔離治療，情況穩定。

李立業又指，今日留院的確診病人達至2,100名，需要入院治療病人愈來愈多，不少病人需用到氧氣及呼吸機，對醫院構成壓力，目前有135名11歲以下患者需要入院，各間醫院均需要調動更多病床照顧患者。亞博館治療中心今日傍晚重新啟用，醫管局會調動100名醫護人員照顧患者，屆時會提供200張病床，安排未有家人照顧長者、在竹篙灣檢疫中心病情較複雜的病人、公院較穩定病人到亞博館。劉家獻又稱，若入院數字進一步上升，公立醫院就要進入第三階段病床調動計畫，屆時非緊急服務將收影響，冀市民諒解。

學校接獲160宗陽性個案 涉及83間學校

學校方面，當局今共接獲83間學校160宗陽性個案，包括127名學生及33名教職員。過去7日共31間學校呈報2宗或以上個案。今日建議7間學校的部分班級停課一星期。

7間老人院及6間殘疾院舍出現確診個案 涉及21名院友及員工

多13間院舍出現個案，包括7間安老院，涉及9院友，以及6間殘疾院舍，涉及12院有及2名職員，共100名院友被列密切接觸者，需到亞博檢疫。之餘早前出現爆發的青和居護老院再多9名院友及5名職員確診，目前該院112名院友中有累計有21確診，而63員工中，亦累計有10人染疫。

扶康會清蘭之家有50名院友及38名員工，分佈於兩層，首先發病的是3樓一名護理員，他已打三針，8月16日開始流鼻水，但仍有上班，他8月18日當夜，8月19日定期核酸陽性發現確診，CT值13。截至昨日，8名院友快測陽性，全部位於3樓，已安排同一樓層、16名未受影響的院友去檢疫。至於早前公佈有多宗確診個案的青和居護老院，再多9名院友及5名職員確診，目前累計有21名院友及10名員工確診。

對於殘疾人士院舍爆發原因，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，殘疾人士院舍爆發和安老院舍爆發不同，殘疾人士院舍爆發有兩方面，院友有外出，他們在社區有風險感染，亦有可能是員工在社區感染，可能無病徵快測陰性，致傳染了給院友。他強調，院舍內的院友未必戴得好口罩，易被傳染。對於疫情趨勢，他說，趨勢是上升中，有擔憂，建議去人多地方戴高保護力的口罩和貼面的口罩，而再次呼籲接種疫苗，以減感染產生重症的可能和機會。