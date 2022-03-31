疫情｜港增6646宗確診　食衛局：處於緩慢回落階段

第五波疫情持續，本港今日(31日)新增6,646宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，連續一周下跌，包括2,859宗核酸檢測陽性，以及3,787宗快速測試陽性呈報個案；其中2,852宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾114.4萬宗確診。衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案，但已有個案的院舍則新增約120宗確診。食物及衛生局副局長徐德義表示，現時疫情處於緩慢回落階段，但只要出現一宗超級傳播個案都有機會引起疫情反彈，市民不能抱著放鬆的態度，須繼續嚴守社交距離措施。衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充指，於過去四波疫情100至200宗確診已是很高的數字，市民現時對由數萬宗確診跌至數千宗「好似有啲麻木」，但強調仍屬於高位。
張竹君：輸入個案對社區傳播壓力較以往細
對於政府明日(4月1日)起解除對9個國家的「禁飛令」，被問到如何避免再次出現走漏個案，徐德義重申，本港採取非常嚴謹的外防輸入措施，包括上機前及抵港後的檢測和檢疫要求，並指從以往的經驗「學到一啲功課」，相信現時會做得更好。張竹君補充指，防止輸入個案在社區引起傳播，在社區沒有個案時非常緊要，但現時社區有廣泛傳播，而且是涉及全球流行的Omiron BA.2變種病毒，相信輸入個案對本港社區的傳播壓力較以往細，但仍需留意是否有新的變異病毒株出現。
醫管局昨102死
醫管局公布，公立醫院昨日新增102宗死亡個案，包括58男44女，年齡介乎56歲至105歲，當中53人來自院舍；在昨日的死亡個案中，67人沒有打針、25人打過一針、9人打過兩針、1人打過三針；97人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕。另再多13人危殆、33人嚴重，目前84名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多17人離世，但因數據滯後未有公布，包括13男4女，年齡介62歲至98歲。
- 56歲男子：本身患癌
- 56歲女子：本身有長期病患
- 59歲男子：本身有長期病患
整體死亡個案分析方面，第五波累計7,612宗死亡個案，染疫病死率為0.66%，打三針病死率為0.03%、兩針為0.13%、一針則為0.9%，未打針病死率為3.08%；80歲或以上整體病死率為9.59%，打三針病死率為0.91%、兩針為3.36%、一針則為6.6%，未打針病死率為16.3%。
4月中前每間院舍最少兩次外展接種
徐德義表示，雖然每日確診數字回落至7,000宗，但仍然是非常高，呼籲市民繼續保持高度警覺，防止疫情反彈。徐德義指，至今死亡個案8.6%為60至69歲，16.5%為70至79歲，80歲或以上佔達71%；須入住深切治療部的病人中，34.8%為60至69歲，27%為70至79歲，而80歲或以上則佔22.5%。徐又指，而70至79歲長者中，10.2萬人未接種任何新冠疫苗，佔18%，而80歲或以上則由17萬人未打針，佔42%。徐德義表示，政府將會推行新一輪院舍外展接種服務，目標於4月中前替每間院舍提供不少於兩次服務。