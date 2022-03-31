疫情｜港增6646宗確診　食衛局：處於緩慢回落階段

第五波疫情持續，本港今日(31日)新增6,646宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，連續一周下跌，包括2,859宗核酸檢測陽性，以及3,787宗快速測試陽性呈報個案；其中2,852宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾114.4萬宗確診。衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案，但已有個案的院舍則新增約120宗確診。食物及衛生局副局長徐德義表示，現時疫情處於緩慢回落階段，但只要出現一宗超級傳播個案都有機會引起疫情反彈，市民不能抱著放鬆的態度，須繼續嚴守社交距離措施。衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充指，於過去四波疫情100至200宗確診已是很高的數字，市民現時對由數萬宗確診跌至數千宗「好似有啲麻木」，但強調仍屬於高位。

張竹君：輸入個案對社區傳播壓力較以往細

對於政府明日(4月1日)起解除對9個國家的「禁飛令」，被問到如何避免再次出現走漏個案，徐德義重申，本港採取非常嚴謹的外防輸入措施，包括上機前及抵港後的檢測和檢疫要求，並指從以往的經驗「學到一啲功課」，相信現時會做得更好。張竹君補充指，防止輸入個案在社區引起傳播，在社區沒有個案時非常緊要，但現時社區有廣泛傳播，而且是涉及全球流行的Omiron BA.2變種病毒，相信輸入個案對本港社區的傳播壓力較以往細，但仍需留意是否有新的變異病毒株出現。