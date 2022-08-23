疫情｜港增6654宗確診　244宗輸入個案　多10名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，確診數連續6天突破六千宗！今日（23日）再新增6,654宗確診，創近月單日新高！本地個案佔6,410宗，包括2,192宗經核酸檢測確診個案，以及4,218宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及244宗輸入個案，包括220宗核酸及24宗快測陽性核實個案。

新增10宗死亡個案，涉及6男4女，年齡介乎69至105歲，只有其中兩人完成接種疫苗，第五波疫情確診死亡人數為9,389宗。死忙個案分別為：

2名99歲，1位96歲病人，全在家不適暈倒，搶救不治後發現陽性。

92歲女病人，有心房顫動中風背景。

89歲男病人，住院舍，有高向壓、糖尿及冠心病。

82歲男病人，有腦退化。

75歲男病人，有高血壓及心臟衰竭。

80歲男病人，因跌倒撞傷頭入院，入院篩查發現陽性。

69歲男病人，有末期癌症。

105歲男病人，有高血壓及腎衰竭。

輸入個案中，125宗在機場找到，46宗於檢疫設施中發現，另有55宗於檢疫後第4至7日發現；8至14日有18宗。來自48個地方，有8個地方多過10宗，包括美國佔32宗、印度佔27宗、泰國佔20宗、英國菲律賓佔18宗、加拿大新加坡佔15宗、南韓佔11宗。

醫管局公布，有2139名新冠肺炎確診病人留醫，當中310人是新增確診，574人入住隔離病房，174人入住二線隔離病房，610人入住北大嶼山醫院感染控制中心，10名亞博，合共有227名是新增確診病人。再新增5名病人危殆及12人嚴重，現時有43名危殆及37名嚴重病人留醫，其中11人危殆在深切治療部留醫。

另外，醫院管理局總行政經理李立業表示，留醫的確診病人超過2,100人，而且入院病人趨多，已經啓動第三階段病床調動計劃，預留2,500至5,000張病床接收新冠病人。當局強調公立醫院犧牲了不少原有服務，並已經削減非緊急服務。

李立業被記者問到病床和服務的問題，他回答指，醫管局在第三階段的目標是慢慢調升病床至4,000張。而北大嶼山醫院香港感染控制中心約800張病床已全部使用，亞博館亦使用200張病床，在8號和10號場館有500張病床空位，在預案中可以增加病床數目，但同時要增加人手，亦會更加影響其他服務。至於在家居隔離的病人，包括長者，如有需要、病徵輕微，可親身來指定診所或利用視像診症，令他們獲得治療及抗病毒藥。

學校接獲141宗陽性個案 涉及81間學校

學校方面，當局今共接獲81間學校141宗陽性個案。過去7日有27間學校有2宗或以上個案，今日建議4間學校的部分班級停課一星期，分別為：

美亞幼稚園

英藝幼稚園

禮賢會元朗嬰兒園

天主教聖保祿幼兒園

另外再多5間院舍出現個案，包括：

香港路德會社會服務處路德會鳳德安老院

頤養軒

嘉濤耆康之家

香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老苑

懷疑BA.4或5個案中 BA.4個案佔12%、BA.5佔88%

另外，BA.4或BA.5病毒株的個案繼續增加，初步數據佔整體的37.1%，而懷疑BA.2.12.1則佔個案的9%。

張竹君指，在懷疑BA.4或5個案中，本星期BA.4個案佔12%；BA.5佔88%。而按世衞數據，BA.5增長比其他病毒，相信香港的趨勢亦是如此，也是在預期之內。又呼籲市民盡快打齊針，因世衞報告指兩針免疫力不足，明顯地將疫苗防護力度增多。