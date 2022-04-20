疫情｜港增668宗確診多10死　個案較昨日回升 (持續更新)

本港第五波疫情未平，今日新增668宗確診個案，包括330宗核酸檢測陽性個案，以及338宗經快速抗原檢測呈報個案，確診數字比昨日稍為回升68宗，本港連續6日少於1,000宗確診，第五波疫情累計1,187,075宗個案。

在新增個案中，有13宗屬輸入個案，其中9宗在機場發現，其餘4宗在檢測酒店發現。

今日新增再多10名患者離世，涉6男4女，介乎57至100歲，3人來自院舍，當中4人無打針、2人打一針，3人已打兩針，1人已打三針，65歲以上有9位患者離世，1名較年輕離世病人詳情如下：

57歲女士，有末期癌症，屬高風險群組，曾接受紓緩治療，感染後離世

187間學校今復課 再多4師生快測陽性

在學校方面，今日共有187間學校復課，有3間學校呈報有學生及職員快測陽性，2間在九龍區、1間在港島，共涉及3名學生及1名職員，相關學生均沒有上學，非在學校感染。

醫管局更新留院確診病人統計準則 確診者28日後被視為「康復」

此外，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，由今日起，醫管局會以更新的方法呈報病人留院的統計數據，新冠病人由檢測呈陽性起計，28日後就會被視為病情「已康復」，即使因不同原因仍要留院或再次入院，也會被列入康復名單。