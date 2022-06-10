疫情｜港增672宗確診　多106名師生染疫　再增11宗疑BA.2.12.1個案 (持續更新)

本港疫情仍未「清零」，今日新增672宗確診，數字與昨日相若，當中381宗屬成功快測呈報個案，291宗為核酸檢測陽性，輸入個案有59宗，雖然無新增死亡個案，惟再多11宗懷疑Omicron BA.2.12.1本地個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，病毒在社會有蔓延。

保良局林文燦英文小學再多3學生感染

今日再有93間學校呈報106宗陽性個案，涉及84名學生及22名教職員，其中32間學校過去7日有2宗以上個案，大部分是散發個案，在不同班級。有染疫的學校包括：

保良局林文燦英文小學繼昨日 6A 班4名師生確診，今日在4B班共有3學生確診， 要停課一周

要停課一周 荃灣心怡天地幼稚園 上午班有 2名老師及2名學生確診，需停課一周

上午班有 蘇浙小學國際部 小五R班再多一名老師染疫

小五R班再多一名老師染疫 灣仔百普利小學5S班亦有2名學生及1名老師確診

張竹君：BA.2.12.1在社區有蔓延

多11宗懷疑Omicron BA.2.12.1本地個案，其中4個案與之前個案相關，其餘均屬源頭不明，包括：

一名10歲男童確診，為昨日公布住在何文田One Homantin的家人

一名40歲男子在家居檢疫找到

一對84歲86歲的兩夫婦感染，住在將軍澳和明苑和暉閣

49歲男子住在將軍澳維景灣畔12座

一家3口住在屯門恆順園

47歲男士住在屯門中心大廈

69歲女士住在何文田邨適文樓

33歲女士住在灣仔駱克道高華大厦

張竹君表示，觀察到BA.2.12.1個案由最初在灣仔及太古城一帶，發展到其他地區均有個案，涉及屯門、上水、沙田、火炭及將軍澳等，當中僅小部分與之前個案相關，認為病毒在社區有蔓延，對於近期陽性個案維持在600至700宗水平，比過去兩周200至300宗高，當局會繼續透過強制檢測、污水監察以及港大即時繁殖率等結果，密切觀察醫院的負荷能力。

Iron Fairies料屬中環酒吧群組源頭

中環酒吧群組再有個案，「Shuffle」酒吧今日新增3宗個案，累計107名僱客及6名職員感染。

張竹君指，有個別個案曾到過多間酒吧，有1人去過「Iron Fairies」及「Shuffle」，2人到過「Iron Fairies」及「LINQ」，另一人曾到「LINQ」及「Shuffle」，而3間相關酒吧個案的病毒基因都相似，惟「Iron Fairies」較早出現個案，初步相信中環「Iron Fairies」酒吧最先爆疫，再傳給「LINQ」及「Shuffle」酒吧。