疫情｜港增674宗確診　多90師生染疫　發現2宗相隔3個月二次感染個案 (持續更新)

本港疫情持續，今日新增674宗確診，當中342宗屬快測呈報個案，332宗為核酸檢測陽性，輸入個案有73宗，新增1宗死亡個案，累計死亡個案9,177宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第五疫情至今確定有2人是二次感染，包括一名29歲男士及一名26歲女士，前者去年7月接種2劑復必泰疫苗，後者因醫療問題沒有無接種疫苗，均屬在2月尾時確診，5月尾時再感染，相信兩者為重覆感染，惟在已知的整體個案屬少數。

保良局林文燦英文小學疑有爆發 4師生感染

今日有81間學校呈報90宗陽性個案，涉及68名學生及22名教職員，當中保良局林文燦英文小學疑有爆發，一名6A班的老師和3名學生中招，該名老師本周一(6日)最後一天回校，3名感染學生昨日仍有上學，全班共25名學生，其餘學生均檢測陰性，涉事班別須停課一周。

另外，九龍塘方方樂趣英文小學再增2宗個案，分別來自早前有確診個案已停上調的4H班和2F班，同校累計17名學生中招。

多17宗中環酒吧群組個案

中環酒吧群組持續擴大，「LINQ」酒吧多4宗個案，累計增至99宗，其中7名顧客在上月27和28日連續兩晚光顧；「Shuffle」酒吧多13宗個案，累計104名客人及6名職員染疫。

張竹君表示，發現「The Iron Fairies」、「Shuffle」及「LINQ」，3個酒吧群組的全基因分析結果非常相似，預料當中有傳播。

增8宗懷疑BA.2.12.1本地個案

在變種病毒個案方面，BA.2.12.1累計輸入112宗個案，再多8宗懷疑BA.2.12.1本地個案，分別住在多個地區，包括：

3宗個案住冠德苑冠昌閣，該廈早前在第二個樓層不同方向有個案，已做強制檢測

2名住在西貢消防處百勝角已婚人員宿舍的夫婦，是早前住在香島5座個案的親戚

76歲女士住在火炭嘉美花園

16歲男子住在將軍澳和明苑和暉閣

25歲女子住在灣仔東基大廈

機場麗豪航天城酒店一兼職員工疑帶BA.4或BA.5

此外， 一名在麗豪航天城酒店的46歲女兼職員工懷疑染疫BA.4或BA.5，居東涌逸東(二)邨德逸樓，6月6日例行檢測時確診，翌日出現病徵，主要在酒店3至7樓工作，向檢疫人士遞送物資，工作時有戴口罩、面罩及手套等，她在上周六晚(4日)在東涌黃泥屋2號地下「大頭蝦南風海鮮酒家」用膳，該酒家須做強制檢測。

張竹君指，由於患者在高危地點工作，相信感染源頭來自酒店，會調查感染源頭是否來自房客，及酒店有無其他帶類似病毒基因的懷疑個案。