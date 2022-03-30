疫情｜港增6981宗確診　連續3日沒新院舍現個案　張竹君：情況改善非受控

第五波疫情持續，本港今日(30日)新增6,981宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，為連續第6日下跌，包括2,994宗核酸檢測陽性，以及3,987宗快速測試陽性呈報個案；其中2,989宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾113.8萬宗確診，包括7,493宗死亡個案。衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案，為連續第3日沒有新增院舍，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於早前大部分院舍已經出現爆發，因此無新院舍現個案屬預測之內。她又指，已有個案的院舍昨增約100宗確診，即每間新增數宗，較早幾天減少，相信與社區感染數字下降有關，強調現時院舍感染情況有改善，但不能說是完全受控。 張竹君：「較多人口」未染疫籲打針 張竹君在公布整體死亡情況時，沒有再讀出呈報個案病死率，其後被追問時指由於病死率「日日都講」而且沒有特別新的資料，因此才沒有特別公布，並指現時病死率為約0.66%。她提到，雖然兩間本地大學推算有大批人口受感染，但仍有「一個比較多嘅人口」未染疫，呼籲市民應趁疫情回落時盡快打針。

41歲濫藥男料非死於新冠 醫管局公布，公立醫院昨日新增117宗死亡個案，包括71男46女，年齡介乎41歲至105歲，當中57人來自院舍；在昨日的死亡個案中，63人沒有打針、34人打過一針、19人打過兩針、1人打過三針；111人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕。另再多22人危殆、45人嚴重，目前89名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多18人離世，但因數據滯後未有公布，包括8男10女，年齡介乎47歲至97歲。 較年輕昨日死亡個案 41歲男子：本身有濫藥歷史、大腿上有假性血管瘤，3月13日快速測試呈陽性，周一(28日)因大腿血管瘤出血入院，其後搶救無效，料與新冠無關

45歲女子：本身癌症擴散，3月14日入院時有氣促

52歲男子：本身有腎衰竭、內分泌失調，需要長期洗腎，曾出現急性中風，上周三(23日)入院

58歲男子：本身癌症擴散 較年輕早前死亡個案 47歲男子：本身需要洗腎和有腦癇症 被問到該名料死因與新冠無關的41歲男死者，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞指，局方會呈報每一宗死亡時帶有新冠病毒的個案，並會轉介每宗個案予專家小組分析，期望改善治療方案。她亦澄清指，昨日公布居住堅尼地城的25歲女死者並非新冠病人，而另一名居住堅尼地城的89歲翁沒有送往公立醫院，因此兩人都沒有計算入於公立醫院染疫死亡的數字。至於今早長沙灣凱德苑猝死的1歲男童，何婉霞指該名男童快速測試結果呈陰性，會轉交死因裁判官跟進。