疫情｜港增7218宗確診 輸入個案佔151宗 多10名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(13日)再新增7,218宗確診，本地個案佔7,067宗，包括1,934宗經核酸檢測確診個案及5,133宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有151宗；再多10宗離世個案，涉及5男5女，年齡介乎52至95歲，其中5人未曾完成3針新冠疫苗。第五波疫情累積至9,607宗死亡個案。

醫管局公布，2,885名新冠肺炎確診病人留醫，當中343人是新增確診，528人入住隔離病房，203人入住二線隔離病房，567人入住北大嶼山醫院感染控制中心，205人入住亞博館新冠治療中心，236名是新增確診病人。新增5名病人危殆及5人嚴重。現時有52名危殆及61名嚴重病人留醫，其中13人危殆在深切治療部留醫。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港的確診數字在過去3、4日稍為回落，但仍然徘徊在7千至8千宗個案，仍然屬於相當高水平。他指，疫情目前仍然嚴峻，相信數字回落的部分原因涉及在中秋假期，檢測人數及意欲在假期會下降。他指，港大的即時有效繁殖率仍然大於1，相信數字在一段時間仍會維持此水平。



他續指，根據疫情以往的發展，疫情在某段時間會橫行或上升幅度慢，但隨後會再次上升。他指，相信需要兩星期判斷疫情發展方向，並指市民在中秋節的社交活動亦會引起傳播，相信在本周稍後會反映相關情況，再看看數字會否再上升。

學校接獲2886宗陽性個案 涉及991間學校

學校方面，當局今共接獲991間學校2,886宗陽性個案，包括2,497名學生及389名教職員。過去7日共777間學校呈報2宗或以上個案。今日有23間學校、共29班別班級需要停課一星期。

再多10間院舍出現確診個案

院舍方面，再多10間院舍出現確診個案，涉及7間老人院舍，14名院友及7名員工，及3間殘疾人士院舍涉及3名院友，共37人被列為密切接觸者，需要隔離。其中葵涌耀耆頤養院有7名員工及7名院友染疫，該老人院只有一層，分兩區域，最初發病的人為護理員，已打3針，其後再發現有多名院友及員工確診，他們主要居於B區，同區40多名院友需送去檢疫。

醫務衞生局正考慮統一發放臨時疫苗通行證要求

被問到從內地抵港人士，即使未接種疫苗亦可獲發臨時疫苗通行證，歐家榮指，目前由海外入境人士需要至少接種2針疫苗，但接種要求不包括經「回港易」及「來港易」從內地、澳門及台灣人士，他們同樣可獲發臨時疫苗通行證。

歐家榮表示，鑑於新冠疫苗在世界廣泛接種，醫務衞生局正考慮統一獲發臨時疫苗通行證的要求。