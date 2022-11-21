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2022-11-21 17:00:51

疫情｜港增7286宗確診　輸入個案佔614宗創歷來新高

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志蓮淨苑志蓮護理安老院今日有呈報陽性個案。(資料圖片／陳奕釗攝)

志蓮淨苑志蓮護理安老院今日有呈報陽性個案。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港今日(21日)新增7,286宗新型肺炎確診個案。在新增的614宗輸入個案當中，有413宗在機場抵港檢測時呈陽性、117宗在抵港第一至三日確診、43宗在第四至七日確診。

再多11名患者離世，第五波疫情累計10,397宗死亡個案。再多11名患者離世，第五波疫情累計10,397宗死亡個案。4男7女死者年齡介乎60至94歲，當中3人來自院舍，有3人已接種四劑新冠疫苗、5人已打三針、1人已打一針、2人沒有打針。

今日有16間院舍共錄得20宗院友確診，累計73名院友需要檢疫；今日有14間學校共14班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，Omicron BA.4或BA.5亞系個案的7日移動平均比例持續下跌，今日已跌至約79.6%。

104名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,390名確診者正入住隔離設施留醫，包括641名病人在隔離病房、200名病人在二線隔離病房、549人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有44名危殆及60名嚴重病人留院，當中13名危殆病人正接受深切治療。

呈報陽性個案的安老院舍

  • 頤康護老院有限公司
  • 東華三院馬鄭淑英安老院
  • 康雅護老院(四院)
  • 志蓮淨苑志蓮護理安老院
  • 順景護理中心
  • 毓悅琚
  • 雅明灣畔護養院
  • 大愛護老之家有限公司
  • 寶康耆柏園(牛頭角)護老中心有限公司
  • 薈耆頤養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍

  • 仁濟醫院上環復康服務中心
  • 基督教懷智服務處安定中心及宿舍
  • 新生精神康復會博康宿舍
  • 扶康會悅智之家
  • 明愛粉嶺宿舍
  • 鄰舍輔導會大興宿舍
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