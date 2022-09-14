疫情｜港增7579宗確診 輸入個案佔161宗 多10名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(14日)再新增7,579宗確診，本地個案佔7,418宗，包括2,139宗經核酸檢測確診個案及5,279宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有161宗；再多10宗離世個案，涉及8男2女，年齡介乎72至99歲，其中4人未曾完成3針新冠疫苗。第五波疫情累積至9,617宗死亡個案。

醫管局公布，2,834名新冠肺炎確診病人留醫，當中311人是新增確診，471人入住隔離病房，201人入住二線隔離病房，550人入住北大嶼山醫院感染控制中心，213人入住亞博館新冠治療中心，193名是新增確診病人。新增9名病人危殆及9人嚴重，現時有51名危殆及55名嚴重病人留醫，其中13人危殆在深切治療部留醫。

學校接獲1652宗陽性個案 涉及991間學校

學校方面，今日有991間學校呈報1,652宗個案，涉1414名學生及211名教職員，包括310間小學、269間中學、15間特殊學校。過去7日有542間學校呈報2宗或以上個案。另外，有38間學校46個班級需要停面授課1星期。

其中，香港仔工業學校早前已有3班停課，包括1A、2B及5C班，今日2A班有4宗個案，1C班亦有4宗個案。當局發現這些學生均住在兩個宿舍，共20間房有15間出現個案，認為可能在宿舍出現傳播，所有居宿舍的學生需要接受檢疫。

對於香港仔工業學校爆疫，被問爆發原因有無涉及大型活動。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，2個HALL中間有樓梯，未發現他們有大型活動，但有共用設施，懷疑當中傳播。對於專家指疫情已見頂，她表示，今日數字未是反映過去2日的數字，現時BA.5百分之70左右，認為疫情有回落跡象，但仍要觀察未來疫情發現。

至於學校呈報個案頗多，張竹君表示，今日的學校個案屬正常，涉及上午及下午個案，部分個案檢測是日前做，所個案亦計入數字。

再多10間院舍出現確診個案

院舍方面，再多8間院舍出現確診個案，包括6間老人院舍及2間殘疾人士院舍，有11名院友及2名員工疫染，共80人被列為密切接觸者，需要隔離，包括：