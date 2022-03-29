疫情｜港增7596宗確診　張竹君：難評趨勢橫行或回落

第五波疫情持續，本港今日(29日)新增7,596宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括3,164宗核酸檢測陽性，以及4,432宗快速測試陽性呈報個案；其中7,594宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾113.1萬宗確診。衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時疫情呈慢慢回落趨勢，但現時難以估計其後會「慢慢打橫行」還是「再低返啲」，但強調每天新增逾7,000宗呈報個案仍處於非常高的水平。她指，疫情趨勢與人流非常相關，若人流增加或市民鬆懈，疫情隨時都有機會反彈，呼籲市民於未來的清明及復活節假期少去人多擠迫的地方。
至於有政府專家顧問許樹昌建議，於第五波疫情末段可進行大型血清篩查，透過檢驗抗體推算染疫人數，張竹君回應指，抗體測試方面自己並非專家，但據她了解染疫後和接種新冠疫苗後，體內都有機會出現高濃度抗體，而她不清楚能否分辨有關人士是否康復者，故有關建議的技術層面需要與專家再作討論。
2萬病人獲處方口服藥 向私院借出逾400療程
就新冠口服藥方面，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞指，局方至今向20,100名患者處方口服藥，並於上月25日首次向私家醫院借出新冠藥物，現時13間私家醫院均有獲局方借出藥物，包括口服藥，而局方亦於上周一(21日)簡化機制，讓私家醫院毋須逐次申請借藥，有助開藥時具備彈性，而至今醫管局共向私家醫院借出逾400個療程。至於私家醫生，何婉霞指並非醫管局審批範圍，但政府正與業界商討，局方樂見有更多醫生能處方口服藥。