疫情｜港增7596宗確診　張竹君：難評趨勢橫行或回落

第五波疫情持續，本港今日(29日)新增7,596宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括3,164宗核酸檢測陽性，以及4,432宗快速測試陽性呈報個案；其中7,594宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾113.1萬宗確診。衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時疫情呈慢慢回落趨勢，但現時難以估計其後會「慢慢打橫行」還是「再低返啲」，但強調每天新增逾7,000宗呈報個案仍處於非常高的水平。她指，疫情趨勢與人流非常相關，若人流增加或市民鬆懈，疫情隨時都有機會反彈，呼籲市民於未來的清明及復活節假期少去人多擠迫的地方。

至於有政府專家顧問許樹昌建議，於第五波疫情末段可進行大型血清篩查，透過檢驗抗體推算染疫人數，張竹君回應指，抗體測試方面自己並非專家，但據她了解染疫後和接種新冠疫苗後，體內都有機會出現高濃度抗體，而她不清楚能否分辨有關人士是否康復者，故有關建議的技術層面需要與專家再作討論。