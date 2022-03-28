疫情｜港增7685宗確診　張竹君：如要外出可到郊外

衛生防護中心傳染病處主任張竹君(左)及醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞(右)。

第五波疫情持續，本港今日(25日)新增7,685宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括3,227宗核酸檢測陽性，以及4,458宗快速測試陽性呈報個案；其中3,222宗核酸檢測陽性為本地感染。第五波累計逾112.3萬宗確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，社區上有很多沒有呈報和無病徵個案，憂慮市面人流增加會造成反彈，若病毒即時繁殖率回升至1或以上，便代表出現反彈。她呼籲，若市民需要外出，可選擇人流較少的郊外地區，比商場密閉空間好。

衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案，第五波累計共有285間殘疾院舍及784間安老院舍出現個案，涉及36,666名安老院舍院友及9,390名殘疾院舍院友，其中730間安老院舍及248間殘疾院舍出現超過10宗個案。其中15間殘疾院舍於過去兩周出現個案，涉及178名院友；另有32間安老院舍於過去兩周出現個案，涉及594名院友。

院友出院安排需時理順

醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞指，過去兩周進行多項工作改善院舍院友出院流程，若第七天檢測呈陰性，加上院舍適合接收院友，醫院便會安排他們出院；若第七天檢測陽性但病情穩定，醫院會聯絡社署安排他們送往暫託中心，待病毒載量進一步降低才送返院舍。她指，由於新安排本周才施行，需要時間理順溝通和協調。