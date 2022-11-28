疫情｜港增7793宗確診　輸入個案佔605宗　多26名患者離世

本港今日(28日)新增7,793宗新型肺炎確診個案。在新增的605宗輸入個案當中，有396宗在機場抵港檢測時呈陽性、165宗在抵港第一至三日確診、44宗在第四至七日確診。

再多26名患者離世，第五波疫情累計10,505宗死亡個案。15男11女死者年齡介乎64至97歲，當中6人來自院舍，有3人已接種四劑新冠疫苗、13人已打三針、4人已打兩針、1人已打一針、5人沒有打針。

今日有9間院舍共錄得9宗院友確診，累計20名院友需要檢疫；今日有8間學校共13班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周，其中滙基書院(東九龍)涉及4班，明我幼稚園及香港聖公會聖西門西貢幼兒學校各佔2班。

128名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,427名確診者正入住隔離設施留醫，包括616名病人在隔離病房、236名病人在二線隔離病房、575人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有61名危殆及67名嚴重病人留院，當中16名危殆病人正接受深切治療。

醫管局表示，過去一周有341名來自安老院舍的確診病人入院，對比過去兩周的分別299人和241人有持續上升。當局關注及密切留意情況，並會與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。