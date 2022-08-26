疫情｜港增7835宗確診　周日起出席宴會場所須出示24小時快測陰性證明 (持續更新)

本港疫情有持續上升跡象，今日(26日)再新增7,835宗確診，本地個案佔7,665宗，包括2,208宗經核酸檢測確診個案及5,457宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有170宗；另再多7宗死亡個案，患者全部為男性，年齡介乎79歲至95歲，其中4人未曾完成3針疫苗。醫務衛生局局長盧寵茂宣布新一輪防疫措施，包括周日(28日)起出席宴會場所的人士，必須出示24小時快測陰性證明等。

盧寵茂表示，疫情在過去兩周由逾4,000宗回升至昨日逾8,000宗，政府非常關注情況，強調抗疫工作絕不躺平，病毒即時繁殖率已上升至近1.44，兩周後可能會變成雙倍，確診數字可能很快會過萬宗，政府需要因應疫情發展調整防疫政策，以最低成本換取最高抗疫效果。為減低餐飲處所風險，他宣布由周日(28日)起擴展快測要求，由適用於酒吧擴展至出席宴會人士，所有出席宴會人士進入宴會處所時須出示24小時內的快測陰性結果證明，如市民在進入處所前48小時內，有核酸陰性證明，就可取代快測證明要求；至於所有表列處所的員工，加強至每3天需要進行快測。

籲市民今起多做快測減少聚會 盧寵茂：或 收緊社交距離措施

另盧寵茂宣布，強化對家居隔離的確診者管理，包括例如長者、嬰幼兒等高風險人士及未能為確診者安排專用設施，都需要到社區隔離設施隔離；而70歲以上長者、未接種疫苗或只打過一針的患者，要入住為長者所設的社區隔離設施；同時會加強強制檢測公告，以及繼續加密院舍及醫管局員工檢測至隔日一檢。他呼籲市民今日起多做快測，並減少聚餐及跨家庭聚會，有病徵要盡快做快測，並及早向醫生求診，否則政府別無選擇之下，只能收緊社交距離措施。

多名官員接連染疫 盧寵茂 ：與社區個案上升有關

對於連接有高官懷疑染疫，盧寵茂表示，與整體社會確診個案上升及與社區較易感染有關，當局會特別關注會否引起政門部門有大爆發，當局已加強政府總部同事檢測，除了要求進行快測，亦建議他們每周進行兩次核酸檢測，確保政府不會受爆發疫情影響，惟暫時未考慮公務員在家工作安排，但不排除按情況再考慮。他又稱，今次疫情上升與最近的海外入境改為3+4檢疫無關。

至於本港確診個案方面，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再有67間學校呈報多116宗個案，其中7間學校有個別班別需要停課一周，包括：

油尖旺的蔚思幼稚園

渣甸山的寶山幼兒園

星匯居的學之園幼稚園

中華基督教會元朗堂有限公司真光幼稚園

東涌的弘志幼稚園

屯門的美樂中英文幼稚園

海濱南岸St. Catherine's國際英文幼稚園

美樂中英文幼稚園

早前有個案的九龍城Stanford American School有一班級停課，但有13個班再出現確診個案，共22學生2老師確診，中心建議全校停課一星期。

屯門醫院病房爆疫 累計6人確診

醫管局總行政經理李立業指，屯門醫院内科及老人科病房，本月21日有一名73歲男病人染疫，追蹤發現同房多5名病人確診，年齡是58至77歲，全部人情況穩定，病房暫停收新症及探訪。