疫情｜港增7884宗確診　207宗輸入個案　多14名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，確診數今日突破七千宗！今日（24日）再新增7,884宗確診，創近月單日新高！本地個案佔7,677宗，包括2,934宗經核酸檢測確診個案，以及4,743宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及207宗輸入個案，包括181宗核酸及26宗快測陽性核實個案。新增14宗死亡個案，涉及10男4女，年齡介乎45至97歲，只有其中四人完成接種疫苗，第五波疫情確診死亡人數為9,403宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港單日確診數料有機會再突破10,000宗，呼籲市民減少多人聚會。另外，因應確診個案增加，社會福利署表示港灣道體育館的暫託中心將於9月1日投入運作。

醫管局公布，截至今日凌晨零時零分，共有2,183名確診病人留醫治療，當中有328名新增確診病人。新增呈報6名危殆病人及 5名嚴重病人，現時合共有39名危殆及32名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。

在安排病人到私家醫院方面，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，公立醫院昨日已啟動第三階段病床調動，很多非緊急服務會受影響，部分私立醫院很配合，希望更多私立醫院配合，又呼籲病人及家屬都配合，可放心病人會在舒適環境下治療，亦只需付在公院接受治療費用。東區醫院內科女病房，95歲女病人入，多5人確診及4名員工確診。

學校接獲101宗陽性個案 涉及72間學校

學校方面，當局今共接獲101宗陽性個案，涉及72間學校。過去7日共27間學校呈報2宗或以上個案。數間學校有個別班級需要停課一周，包括南區蒙特梭利國際學校、真理浸信會榮光幼兒園及維多利亞(海怡) 國際幼稚園等。

而院舍個案方面，有9間老人院和6間殘疾院舍有個案；學校個案方面，有72間學校呈報101宗個案。

Omicron BA.4或BA.5個案比例升至40.8%

在Omicron變種病毒新亞型方面，8月21日個案中，Omicron BA.4或BA.5個案比例升至40.8%，BA.2.12.1則升至8.7%，張竹君形容升勢急速，確診數字亦有上升，不排除是因BA.5個案比例上升，可以去至6成以上，因傳染性高，傳播速度快，呼籲市民聚餐小心，如曾與確診者接觸應多做檢測，戴好貼面口罩，勤洗手，現時個案多，故未必每宗追蹤到聚餐情況，只能集中高危地方，呼籲市民合作，要保持警覺多做檢測，一陽性要準確呈報，核酸測試是提供適當電話及個人資料，因有時收到查詢指陽性病人未收到隔離資料，或因資料不當。