疫情｜港增7938宗確診 輸入個案佔166宗 多11名患者死亡(持續更新)

本地新增7,938宗確診，本地個案佔7,772宗，其中1876為核酸呈報個案，5896宗為快測個案，166宗為輸入個案，新增11宗死亡個案。

11宗離世個案中，涉及10男1女，年齡介乎61至93歲，其中10人未曾完成3針新冠疫苗。

院舍新增11宗個案

院舍方面，有3間老人院舍和7間殘疾院舍出現個案，涉及11名院友，14名院友需檢疫。

涉及院舍包括：

九龍城鴻圖老人院

保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心

荃灣慶楠護老院(荃灣富麗)有限公司

南區東華三院賽馬會頤安護理安老院

南區東華三院賽馬會頤樂護理安老院

屯門香港耀能協會安定宿舍

南區扶康會悅群之家

南區新生精神康復會利東宿舍

沙田香港心理衞生會顯徑宿舍

沙田匡智水泉澳綜合復康中心泉匯軒

新增4間學校停課 增16宗個案

學校方面，1間幼稚園、2間小學和1間中學呈報有個案要暫停面授課堂一星期，包括：

沙田東華三院廖恩德紀念幼稚園K3C班 / 27名學生中，有3名學生和1名老師確診

西貢香港華人基督教聯會真道書院DS3I班 / 32名學生中，有5名學生確診

元朗錦田通德學校5A班 / 26名學生中，有4名學生確診

深水埗天主教南華中學6A班 / 22名學生中，有3名學生確診

變異病毒株感染比例方面，Omicron BA.4或BA.5個案佔整體大約76.9%，防護中心推算社區的BA.5個案佔比為68%，BA.2.2佔20%，BA.4佔8.8%，BA.2.12.1佔3.6%。

增4人危殆、15人嚴重

醫管局公布，2,753名新冠肺炎確診病人留醫，當中291人是新增確診，509人入住隔離病房，203人入住二線隔離病房，562人入住北大嶼山醫院感染控制中心，195人入住亞博館新冠治療中心，207名是新增確診病人。新增4名病人危殆及15人嚴重。現時有56名危殆及65名嚴重病人留醫，其中14人危殆在深切治療部留醫。

新呈報10歲男童危殆

瑪嘉烈醫院呈報一各宗確診兒童危殆個案，該名10歲男童患有腦癇症，已打2針。他於9月9日快測呈陽性，昨到指定診所求醫，隨後送往瑪嘉烈醫院兒科隔離病房留醫，有發燒、氣促、嘶吼症徵狀。兒科醫生已即時處方藥物，但發現病童神智轉差，電腦掃描初處顯示情況正常。該男童現於兒童深切治療部留醫，情況危殆。

另醫管局發現3名病人經入院篩查或院內測檢確診，4名同房病人被列為密切接觸者；另有91名員工確診。