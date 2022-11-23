疫情｜港增7985宗確診　輸入個案佔611宗　多11名患者離世

本港今日(23日)新增7,985宗新型肺炎確診個案。在新增的611宗輸入個案當中，有361宗在機場抵港檢測時呈陽性、174宗在抵港第一至三日確診、76宗在第四至七日確診。

再多11名患者離世，第五波疫情累計10,421宗死亡個案。5男6女死者年齡介乎47至101歲，有9人已接種三劑新冠疫苗、1人已打兩針、1人沒有打針。

今日有17間院舍共錄得21宗院友確診，累計51名院友需要檢疫；今日有23間學校共23班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案當中，再發現多5宗XBB和6宗BQ.1.1亞系個案，7男4女患者年齡介乎25至49歲，全數已接種三劑新冠疫苗。