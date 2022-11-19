疫情｜港增8060宗確診　輸入個案佔501宗　多9名患者離世

本港今日（19日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。截至今日零時零分，中心正調查過去24小時新增7,559宗陽性檢測的本地感染個案，另外，新增501宗檢測陽性輸入個案，當中包括413宗核酸檢測陽性（85宗確診、275宗無症狀感染及53宗狀況待定個案）及88宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，241宗涉及機場檢測樣本、173宗涉及第一至三日樣本，餘下87宗涉及第四至七日樣本。另多9名患者離世。

至於院舍方面，新增11間安老及殘疾院舍出現個案，23名院友及2名員工中招。學校方面，14間學校有14班需停課7日。



衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現223宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現50宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及64宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於11月10日至16日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約82.1%（七天移動平均比例）。



此外，截至今日零時零分，於第五波疫情期間共錄得10,373宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10,283宗及86宗，以及4宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10, 586宗。