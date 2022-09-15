疫情｜港增8187宗確診 輸入個案佔164宗 多6名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(15日)再新增8,187宗確診，本地個案佔8,023宗，包括2,323宗經核酸檢測確診個案及5,700宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有164宗；再多6宗離世個案，涉及2男4女，年齡介乎73至95歲，其中5人未曾完成3針新冠疫苗，均有長期慢性疾病，感染新冠後并發肺炎，不幸離世。第五波疫情累積至9,623宗死亡個案。

醫管局公布，2,812名新冠肺炎確診病人留醫，當中361人是新增確診，477人入住隔離病房，199人入住二線隔離病房，513人入住北大嶼山醫院感染控制中心，223人入住亞博館新冠治療中心，240名是新增確診病人。新增11名病人危殆及11人嚴重，現時有49名危殆及58名嚴重病人留醫，其中10人危殆在深切治療部留醫。

對於近日社會有討論新冠與流感是否一樣輕微，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今年初Omicron疫情爆發至今，香港157萬人確診，超過9,500人離世，平均病死率大概0.6%，而流感病死率則為0.1%。

至於有意見指Omicron疫情病死率，應該排除年初疫情最高峰時間的數字，歐家榮表示不同意，指沒有科學實證顯示現時流行的Omicron分支，較先前流行的Omicron輕微，因此只抽取其中一個時段數據計算，數字有誤導性。他強調，5月之後死亡數字下降，是源於政府應對疫情的各項措施而令死亡率下降，包括疫苗接種率措施、院舍防感染措施等，重新不能用最近兩三個月數據，比較流感和新冠兩種病毒的嚴重程度，即使是流感，當局也不會用單一季度的數據來判斷流感整體情況。

學校接獲1064宗陽性個案 涉及664間學校

學校方面，有664間學校呈報1064宗個案，包括893名學生，171名教職員。今日新增12間學校個別班出現聚集性個案，共13班要停課。

另外，再多11間院舍新增確診，8宗是安老院舍，涉及13院友、1名工作人員，3宗殘疾人院舍。

BA.4或5佔整體個案79.6%

BA.4或5佔整體個案79.6%，上升幅度開始放緩，相信短期內見頂。歐家榮表示，懷疑BA.4/5佔整體個案比例79.6%，與前日差不多，他表示看到BA4/5 過去一直升，但見到上升幅度開度始放媛，現已升到高水平，有機會短期間見頂，8月頭即8.2至8.15期間升幅達240%，兩星期再升121%，最近兩星期則上升32.4%