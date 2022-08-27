疫情｜港增8457宗確診　232宗輸入個案　多4名患者死亡 (持續更新)

本港疫情有持續上升跡象，今日(27日)再新增8,457宗確診，本地個案佔8,225宗，包括1866宗經核酸檢測確診個案及6,409宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有232宗；另再多4宗死亡個案，患者為2男2女，年齡介乎69歲至91歲，其中2人未曾完成3針疫苗。

在輸入個案方面，有108宗在機場找到，47宗於檢疫設施中發現，另有58宗檢疫後、入境第4至7日發現；個案來自43個國家及地區，其中有7個地方多過10宗，包括英國31宗、菲律賓30宗、泰國24宗、美國22宗、加拿大及印度17宗、新加坡11宗。

醫管局公布，2,387名新冠肺炎確診病人留醫，當中357人是新增確診，523人入住隔離病房，178人入住二線隔離病房，622人入住北大嶼山醫院感染控制中心，156人入住亞博館，263名是新增確診病人。新增5名病人危殆及12人嚴重。現時有39名危殆及33名嚴重病人留醫，其中12人危殆在深切治療部留醫。另有4宗離世個案，涉及2男2女，年齡介乎69至91歲，其中2人未曾完成3針新冠疫苗。再多291名病人康復，有252名病人出院，今日有121名醫管局員工確診，另有40名醫管局員工出院返回崗位。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻公布兩宗幼童嚴重個案，當中包括一名17個月大男童，日前仁濟醫院急救，送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，並出現嘶哮症，經檢測證實確診，目前情況嚴重。他昨日(26日)已接種1針科興疫苗，經專家研究認為男童情況因感染新冠引起，與疫苗無關另有一名10歲男童，本周一(22日)開始發高燒，至前日(25日)因呼吸困難赴明愛醫院就醫，其後轉至瑪嘉烈醫院，目前情況嚴重。

再多5間院舍出現個案

今有5間院舍各有一宗個案，包括明愛李嘉誠、大埔康景、新生精神康復會等。另有2間學校個別班別需停課一周，包括比華利中英文幼稚園。

BA.4或BA.5個案升至48.6% BA.2.12.1則為7.6%

在Omicron變種病毒新亞型方面，8月24日個案中，疑染Omicron BA.4或BA.5個案佔整體個案比例升至48.6%，BA.2.12.1則為7.6%。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，BA.5個案不斷上升，都是預期之內，傳播力比其他病毒株高，難以預期何時到頂，冀盡減聚會。對於9月開學，師生確診比例會較高，每日必須快測，免病毒流入校園，冀減低影響學校，看疫情走勢及平衡學習需要。

至於當局昨日公布的赴宴快測安排，張竹君解釋是希望可以減少大型聚會的傳播，因為一般宴會通常大家都識，可能多少少不帶口罩地交流；而70歲以上確診者須送至指定隔離設施方面，可在照顧者陪同下進入。

醫管局病床擴張進入第三階段 料增2,500至5,000張床位

進入第三階段，亞博館容量會增加，醫院的病床亦會增加至2,500至5,000張。外科及骨科的非非冠病人或會受影響，可行下會將影響減至最低；公院員工每日都會做快測，需重點員工如在癌症病房及外展同事，現每周兩次核酸檢測，冀盡快加密至隔日一檢。

劉家獻則表示，已有路線圖指那一些病房，及同事照顧部冠病人，「將7個聯網變成1個聯網」，會陸續加開病床。私家醫院有300多張床，截至昨日下午，有220病人在私院接受治療，局方與私家醫院聯會有一直溝通，冀加開相關病床。