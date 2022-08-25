疫情｜港增8579宗確診　297宗輸入個案　多9名患者死亡 (持續更新)

本港疫情持續，確診數今日突破八千宗！今日（25日）再新增8,579宗確診，創近月單日新高！本地個案佔8,282宗，包括2,960宗經核酸檢測確診個案，以及5,322宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及297宗輸入個案，包括258宗核酸及39宗快測陽性核實個案。新增9宗死亡個案，涉及4男5女，年齡介乎70至108歲，其中5人未曾完成3針新冠疫苗，第五波疫情確診死亡人數為9,412宗。

醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業公布，在死亡個案方面，第一名為70歲已打3針的女士，有高血壓及免疫系統疾病，本月9日赴明愛醫院急症室求醫，有氣促發燒，經檢測確診，轉至內科病房，至前日(23日)離世；第二名死者為80歲已打3針女士，曾中風、羊癎﹐本月15日到屯門醫院急症室入院，早一日曾看指定診所，氣促發燒，整體狀況差，有插喉，檢測CT值20，有肺炎，至昨日(24日)離世；第三名死者為90歲無打針男士，有高血壓、心房顫動、肺氣管病，本月3日入院，有氣促、發燒及肺炎情況，曾轉至北大嶼山醫院香港感染控制中心，17日轉回那打素醫院，至昨日離世；第四名患者108歲已打2針住院舍女士，於17日因發燒由亞博隔離中心轉至屯門醫院，血含氧量持續下跌；第五名死者為87歲已打3針男士，有高血壓、冠心病，11日入威爾斯親王醫院，因不食東西及氣促，但11日、14日的檢測未發現病毒，於19日再檢測時確診，情況持續變差。

醫管局公布，2,234名新冠肺炎確診病人留醫，當中331人是新增確診，514人入住隔離病房，196人入住二線隔離病房，647人入住北大嶼山醫院感染控制中心，248名是新增確診病人。新增6名病人危殆及5人嚴重。現時有40名危殆及30名嚴重病人留醫，其中12人危殆在深切治療部留醫。另外，再多271名病人康復，有245名病人出院，今日有156名醫管局員工確診，另有42名醫管局員工出院返回崗位。

再多9間院舍出現個案

環球護老院有限公司：3樓有2名護理員確診，由於有院友確診，所有員工要做核酸。同層有4名院友確診。已安排同層餘下31名院友撤離。

香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院：2樓4名院友及1名清潔工，同層36名院友需要檢疫。2樓增6名員工陽性。4樓1名員工及2名員工陽性，已安排同層36名院友檢疫

衞生署：香港疫情加速上升 可能很快突破一萬確診數

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港疫情轉趨嚴峻，已突破8千宗，由每日6千升至8千，香港疫情加速上升，可能很快突破一萬，可能對醫療系統造成負擔。市民切忽放鬆，減少聚餐及跨家庭聚會，如可以便進行定期快測，外出戴貼面口罩，公眾場所除進食外不要脫下罩，陽性盡快呈報，家中不適合隔離要選擇入住隔離設施。呼籲未完成接種要盡快。

歐家榮表示，開學在即，學生一定要在上學前進行快測，及預備快測包，如有病徵絕對不可以上學。即使陰性有病徵亦不要上學，應盡快進行核酸檢測。他又指，現在個案數字每天有明顯升幅，增加幾百至千宗，顯示社區傳播速度上升，不希望一刀切，但疫情升溫，望盡量減少社區傳播鏈，市民要盡量做好預防措施，減低社會傳播，望做到精準防疫。

被問及確診個案創近日新高是否意味着新一波疫情，歐家榮解釋，第五波從未完結，雖個案在4月下跌，但每日仍有約數百宗個案，遠高於過往幾波疫情，而疫情在6月初反彈並上升，這可能與BA.5的流行有關。