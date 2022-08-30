疫情｜港增8848宗確診　237宗輸入個案　多13名患者死亡 (持續更新)

本港疫情有持續上升跡象，今日（30日）再新增8,848宗確診，本地個案佔8,611宗，包括2,662宗經核酸檢測確診個案及,5,948宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有237宗，其中有83宗於機場發現，43宗在檢疫酒店確診，餘下94宗屬檢疫完成在社區發現的個案，另有17宗在七日後發現。另再多13宗離世個案，涉及8男5女，年齡介乎54至97歲，10人未曾完成3針新冠疫苗，其中5人未曾接種疫苗。

有消息指，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮確診，上周四（25日）曾出席疫情記者會，家人早前中招。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應傳媒查詢時，只回答不會就個別人士評論。

醫管局公布，2,585名新冠肺炎確診病人留醫，當中343人是新增確診，552人入住隔離病房，190人入住二線隔離病房，599人入住北大嶼山醫院感染控制中心，190人入住亞博館，232名是新增確診病人。新增5名病人危殆及12人嚴重。現時有47名危殆及45名嚴重病人留醫，其中13人危殆在深切治療部留醫。另外，再多304名病人康復，有263名病人出院，今日有182名醫管局員工確診，另有57名醫管局員工出院返回崗位。

學校接獲319宗陽性個案 涉及140間學校

學校個案方面，有140間學校呈報319宗個案，涉238名學生及81名教職員，過去7日有28間學校呈報2宗或以上個案，有7間學校部分班級需要停面授課1星期，包括：

保良局蔡繼有學校8E班

South Island School 11K2班

嘉德麗幼稚園(黃埔) LA AM班

香港墨爾本國際學校P6B班

香港基督教女青年會安定幼兒學校N班

弘立書院一禮班及三和班

英藝幼稚園(沙田)N1班

早前有一班已被要求停課一周的弘志幼稚園(東涌)的K3PM班

另外，再多8間院舍呈報個案，包括6間安老院及2間殘疾院舍。包括沙田東華三院羅文壎安老院有1名院友確診，2名院友需要檢疫；瑞安護老中心（新田圍）有限公司1名院友確診，1名院友需要檢疫。

懷疑BA.4或5個案中 BA.4個案升至56.2%

變異病毒株方面，懷疑涉及BA.4/5個案升至56.2%，BA.5佔49.5%，BA.4佔6.7%，BA 2.12.1佔6.1%，BA 2.2佔37.7%，BA.5成主流病毒。張竹君稱，BA.5變異病毒株成為主流病毒是全球趨勢，該病毒株傳播速度快，因此確診個案上升在署方的預期之內。