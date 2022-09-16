疫情｜港增8999宗確診 輸入個案佔131宗 多16名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，今日(16日)再新增8,999宗確診，本地個案佔8,868宗，包括2,185宗經核酸檢測確診個案及6,683宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案另有131宗；再多16宗離世個案，涉及10男5女，年齡介乎50至102歲，另加1名屯門醫院4歲男童。第五波疫情累積至9,639宗死亡個案。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，該名屯門醫院病逝的4歲男童於9月13日確診，9月15日因氣促入院，至今日早上突然轉差離世，一直有長期病，並需胃喉餵食，入院後有發燒咳及氣促；其今年4月及5月已打兩針科興疫苗。

另外，醫管局公布，2760名新冠肺炎確診病人留醫，當中322人是新增確診，479人入住隔離病房，193人入住二線隔離病房，496人入住北大嶼山醫院感染控制中心。新增7名病人危殆，新增9名病人嚴重。現時有51名危殆及57名嚴重病人留醫，其中14人危殆在深切治療部留醫。

學校接獲1014宗陽性個案 涉及656間學校

學校方面，有656間學校呈報1,014宗個案，涉885名學生及129名教職員，包括151間幼稚園、268間小學、222間中學、15間特殊學校；過去7日有450間學校呈報2宗或以上個案。有12間學校共13個班級需要停面授課1星期，有1間學校多於一班需要停課。

香港教育工作者聯會黃楚標中學早前6D班需要停課，今日5D有3名學生染疫，需要停課一周；基督教中國佈道會聖道迦南書院早前Faith班需要停課，今日S1Honesty班有4名學生染疫，需要停課一周。

再多3間院舍出現確診個案

院舍個案方面，再多3間老人院舍出現確診個案，有3名院友疫染，共4人被列為密切接觸者，需要隔離，包括：

油尖旺松柏老人院

元朗長青安老院

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Omicron BA.4或BA.5佔整體個案84%

Omicron 變種病毒方面，9月13日個案中，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案84%；其中感染BA.5佔整體個案74.3％、感染BA.4佔整體個案9.7％、感染BA.2.2佔12.6％、感染2.12.1佔3.4。