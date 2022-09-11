疫情｜港增9033宗確診 輸入個案佔129宗 多11名患者死亡(持續更新)

本地新增9033宗確診，本地個案佔8,904宗，其中2,236為核酸呈報個案，6,668宗為快測個案，129宗為輸入個案，新增11宗死亡個案。

6名死者與新冠病毒有關

另有11宗離世個案，涉及8男3女，年齡介乎46至95歲，1人來自院舍，其中6人未曾完成3針新冠疫苗。醫管局指，11宗離世個案中，有6位與新冠病毒有關連。

院舍新增兩宗個案

院舍方面，有兩間院舍出現個案，分別是：

九龍城環球護老院， １ 名院友確診，6名院友需檢疫

深水埗杏林護老院， １ 名院友確診， 兩 名院友要檢疫

新增3間學校停課 增13宗個案

學校方面，3間學校呈報有個案要暫停面授課堂一星期，包括：

元朗十八鄉鄉事委員會公益社中學1B班／29人中，3學生陸續確診

天水圍香島中學1E班／37學生中，4位確診

東區小西灣漢華中學2C班／40學生中，6位學生確診

變異病毒株數字與昨日相若

變異病毒株感染比例方面，Omicron BA.4或BA.5個案佔整體大約75%，防護中心推算社區的BA.5個案佔比為66.4%，BA.2.2佔20%，數字與昨日相若。

醫管局公布，2,711名新冠肺炎確診病人留醫，當中340人是新增確診，471人入住隔離病房，201人入住二線隔離病房，588人入住北大嶼山醫院感染控制中心，207人入住亞博館新冠治療中心，241名是新增確診病人。新增8名病人危殆及12人嚴重。現時有54名危殆及57名嚴重病人留醫，其中12人危殆在深切治療部留醫。

張竹君：疫情好像有些微回落跡象

張竹君表示，現在疫情好像有些微回落跡象，但仍需要長時間觀察，以了解BA.5感染百分比是否見頂，以及長假期之後是否反彈。