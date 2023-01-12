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2023-01-12 17:55:10

疫情｜港增9208宗確診　292宗為輸入個案　多74名患者離世

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耆康會啟業護理安老院今日呈報陽性個案。(資料圖片／鍾式明攝)

耆康會啟業護理安老院今日呈報陽性個案。(資料圖片／鍾式明攝)

本港確診數字繼續回落。衞生防護中心表示，本港今日(12日)新增9,208宗新型肺炎確診個案，包括292宗輸入個案。再多74名患者離世，第五波疫情累計12,409宗死亡個案。

24間院舍共25名院友確診

今日有24間院舍共錄得25宗院友和1宗員工確診。中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為233人和80人。今日沒有學校有班別要停課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案發現多1宗BF.7、3宗BQ.1.1和2宗XBB亞系個案，BA.4或BA.5的7日移動平均比例維持約47%。

高鐵香港段1月15日重開 改用電子車票

廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票，有市民在高鐵西九龍站外輪候買車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票，有市民在高鐵西九龍站外輪候買車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票，有市民在高鐵西九龍站外輪候買車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票，有市民在高鐵西九龍站外輪候買車票。(陳奕釗攝) 廣深港高鐵香港段1月15日恢復營運，屆時會引入實名制的電子車票。(陳奕釗攝)

呈報陽性個案的新增安老璇宮大廈院舍

  • 香港聖公會牧愛長者之家
  • 香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老苑
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