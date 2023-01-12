疫情｜港增9208宗確診　292宗為輸入個案　多74名患者離世

本港確診數字繼續回落。衞生防護中心表示，本港今日(12日)新增9,208宗新型肺炎確診個案，包括292宗輸入個案。再多74名患者離世，第五波疫情累計12,409宗死亡個案。
24間院舍共25名院友確診
今日有24間院舍共錄得25宗院友和1宗員工確診。中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為233人和80人。今日沒有學校有班別要停課一周。
變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案發現多1宗BF.7、3宗BQ.1.1和2宗XBB亞系個案，BA.4或BA.5的7日移動平均比例維持約47%。
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呈報陽性個案的新增安老璇宮大廈院舍
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