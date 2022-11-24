疫情｜港增9219宗確診　輸入個案佔719宗　多13名患者離世

本港今日(24日)新增9,219宗新型肺炎確診個案，輸入個案數字再創新高、突破700宗。在新增的719宗輸入個案當中，有381宗在機場抵港檢測時呈陽性、262宗在抵港第一至三日確診、76宗在第四至七日確診。
再多13名患者離世，第五波疫情累計10,434宗死亡個案。5男8女死者年齡介乎72至96歲，當中4人來自院舍，有10人已接種三劑新冠疫苗、2人已打兩針、1人沒有打針。
今日有19間院舍共錄得28宗院友和3宗員工確診，累計89名院友需要檢疫；今日有12間學校的12班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處於本地個案中，再發現多5宗XBB、1宗BF.7及2宗BQ.1.1亞系個案，患者年齡介乎29至47歲，有7人已接種三劑新冠疫苗、1人沒有打針。
104名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有1,447名確診者正入住隔離設施留醫，包括638名病人在隔離病房、207名病人在二線隔離病房、602人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有48名危殆及56名嚴重病人留院，當中10名危殆病人正接受深切治療。
呈報陽性個案的安老院舍
- 主愛護老院
- 康瑞護老樂園有限公司
- 毓逸琚
- 維康護理安老院
- 救世軍錦田長者之家
- 西灣河亞洲護老院
- 湛山寺寶德護理安老院
- 瑞安護老中心(新田圍)有限公司
- 恩怡護老之家有限公司
- 翠灣護老院有限公司
- 春天(西環)護老之家
- 香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 東華三院賽馬會頤樂護理安老院
- 基督教懷智服務處白普理田景中心及宿舍
- 扶康會悅群之家
- 保良局景林宿舍
- 香港心理衞生會欣怡軒
- 聖雅各福群會復康服務雅逸居及雅逸綜合服務隊
- 香港盲人輔導會賽馬會欣康樓