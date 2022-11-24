疫情｜港增9219宗確診　輸入個案佔719宗　多13名患者離世

本港今日(24日)新增9,219宗新型肺炎確診個案，輸入個案數字再創新高、突破700宗。在新增的719宗輸入個案當中，有381宗在機場抵港檢測時呈陽性、262宗在抵港第一至三日確診、76宗在第四至七日確診。

再多13名患者離世，第五波疫情累計10,434宗死亡個案。5男8女死者年齡介乎72至96歲，當中4人來自院舍，有10人已接種三劑新冠疫苗、2人已打兩針、1人沒有打針。

今日有19間院舍共錄得28宗院友和3宗員工確診，累計89名院友需要檢疫；今日有12間學校的12班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處於本地個案中，再發現多5宗XBB、1宗BF.7及2宗BQ.1.1亞系個案，患者年齡介乎29至47歲，有7人已接種三劑新冠疫苗、1人沒有打針。

104名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,447名確診者正入住隔離設施留醫，包括638名病人在隔離病房、207名病人在二線隔離病房、602人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有48名危殆及56名嚴重病人留院，當中10名危殆病人正接受深切治療。