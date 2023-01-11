疫情｜港增9279宗確診　262宗為輸入個案　多67名患者離世

本港確診數字繼續回落。衞生防護中心表示，本港今日(11日)新增9,279宗新型肺炎確診個案，包括262宗輸入個案。再多67名患者離世，39男28女死者年齡介乎32至102歲，當中21人來自院舍，有5人已接種四劑新冠疫苗、38人已打三針、7人已打兩針、4人已打一針、13人沒有打針，第五波疫情累計12,335宗死亡個案。

14間院舍共15名院友確診

今日有14間院舍共錄得15宗院友和3宗員工確診。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為249人和91人。另外，沒有學校需要停課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案當中，再發現多2宗BQ.1.1和1宗XBB亞系個案，BA.4或BA.5亞系佔比7日移動平均比例再進一步跌至約47.9%。

急症醫院內科病床住用率114%

在公立醫院，目前有4,539名確診者正在公立醫院留醫，當中2,495人需要入住隔離設施，710人正接受氧氣治療，78人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有207名危殆及206名嚴重病人留院，當中51名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為114%。