疫情｜港增9279宗確診　262宗為輸入個案　多67名患者離世

本港確診數字繼續回落。衞生防護中心表示，本港今日(11日)新增9,279宗新型肺炎確診個案，包括262宗輸入個案。再多67名患者離世，39男28女死者年齡介乎32至102歲，當中21人來自院舍，有5人已接種四劑新冠疫苗、38人已打三針、7人已打兩針、4人已打一針、13人沒有打針，第五波疫情累計12,335宗死亡個案。
14間院舍共15名院友確診
今日有14間院舍共錄得15宗院友和3宗員工確診。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為249人和91人。另外，沒有學校需要停課一周。
變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案當中，再發現多2宗BQ.1.1和1宗XBB亞系個案，BA.4或BA.5亞系佔比7日移動平均比例再進一步跌至約47.9%。
急症醫院內科病床住用率114%
在公立醫院，目前有4,539名確診者正在公立醫院留醫，當中2,495人需要入住隔離設施，710人正接受氧氣治療，78人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有207名危殆及206名嚴重病人留院，當中51名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為114%。
呈報陽性個案的新增安老院舍
- 基督教天倫樂護理院
- 基德(好旺)護老院有限公司
- 曉光(大角咀)護老中心有限公司
- 萬福護理院(大圍)
- 東華三院許莫德瑜護理安老院
- 亞洲婦女協進會頤養之家
- 康慈護老院有限公司
- 東華三院何玉清翠柳頤庭
- 基督教靈實協會靈實護養院
呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍
- 明恩富灝軒
- 仁濟醫院上環復康服務中心
- 保良局原馮寶添紀念宿舍
- 浸信會愛羣社會服務處樂羣樓宿舍
- 鄰舍輔導會怡康居