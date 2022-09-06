疫情｜港增9373宗確診多9死　30歲菲律賓抵港男確診猴痘　全港首宗 (持續更新)

本港疫情持續，並發現首宗人類感染猴痘的輸入個案！在疫情方面，今日(6日)新增9,373宗確診，本地個案佔9,187宗，包括2,418宗經核酸檢測確診個案及6,769宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案有186宗，再多9名患者死亡，涉7男2女，年齡介乎27至99歲，當中6人未有完成接種3針疫苗。一名30歲菲律賓抵港男子證實確診猴痘，是本港發現首宗猴痘輸入個案，本港將提升猴痘戒備級別。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名30歲男患者在8月30日身體開始出現皮疹，上周五(2日)有淋巴腫脹，昨日(5日)起出現喉嚨痛，吞嚥困難，並在當日乘搭航班PR300由菲律賓抵港，他在9月2日至5日在菲律賓居住，在8月25日至9月2日在加拿大逗留，8月3日至25日在美國居住，潛伏期有一些比較高危活動，但其接觸者沒有確診或懷疑確診猴痘人士。

病毒流入社區低 港提 升猴痘戒備級別

該名患者是本港居民，有香港身份證，初步相信他在美國逗留期間受感染，患者抵港後入住華美達海景酒店，因為不適送往瑪麗醫院急症室，今日水痘檢測出猴痘病毒，他來港後無入過社區，在機場乘坐穿梭巴士到酒店，相信社區傳播風險極低，亦沒有同行者，全程穿長袖衫褲，其身上的皮疹亦在比較隱閉地方，入境時是不會察覺到。他潛伏期間有做過高危活動，中心相信他由此感染，但他並無接觸過確診或懷疑確診患者。張竹君指，由於現時本港有輸入個案，本港會提升猴痘戒備級別，並會通知世衛、內地及全港醫生，又說為謹慎起見，中心呼籲乘坐PR300航班乘客、機組人員、機場人員、檢疫酒店人員等要提高警覺。

首批猴痘疫苗料本月抵港

衛生防護中心總監徐樂堅補充，有別於新冠病毒，猴痘傳播通常因為緊密接觸，譬如性接觸和長時間接觸等，認為一般市民感染猴痘風險不高，又指香港與世界有往來，很難杜絕猴痘輸入，不排除未來再有輸入個案，當局要考慮如何減低擴散。

至於猴痘疫苗的注射安排，他預料首批本月抵港，優先注射是確診者的密切接觸者、醫療人員、化驗室人員以及有高危行為，例如男男性接觸者，當局會考慮為相關高危群組作出自願注射安排。

東區那打素醫院7心臟科醫生染疫

醫管局總行政經理李立業公布，目前2,941名病人留醫，其中407名病人屬新增個案，東區尤德夫人那打素醫院7名心臟科醫生確診，他們並無一起出席聚會，但共用茶水間，另外有5名心臟科醫生亦曾使用該茶水間，惟5人暫時檢測陰性，目前醫院心臟科緊急服務維持正常，並已經進行病人追蹤。

另外，多7間院舍有確診個案，學校呈報多1,516宗個案，包括1,304學生及212名教職員，涉及767間學校，45間學校共54個班別要停課。