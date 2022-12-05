疫情｜港增9508宗確診　輸入個案佔665宗　多20名患者離世

本港新型肺炎疫情持續！今日(5日)新增9,508宗新型肺炎確診個案。在新增的665宗輸入個案當中，有457宗在機場抵港檢測時呈陽性、159宗在抵港第一至三日確診、49宗在第四至七日確診。
22間學校共23班停課一周
再多20名患者離世，第五波疫情累計10,613宗死亡個案。10男10女死者年齡介乎64至97歲，當中5人來自院舍，有2人已接種四劑新冠疫苗、12人已打三針、2人已打兩針、4人沒有打針。
今日有27間院舍共錄得45宗院友和10宗員工確診，累計82名院友需要檢疫；今日有22間學校共23班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。
152名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有1,504名確診者正入住隔離設施留醫，包括704名病人在隔離病房、220名病人在二線隔離病房、580人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有70名危殆及82名嚴重病人留院，當中21名危殆病人正接受深切治療。
醫管局指，過去一周有358名來自安老院舍的確診病人入院，相比上兩個星期的341人和299人，數字持續上升。當局關注和密切監察情況，與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。
呈報陽性個案的安老院舍
- 神召會聖光堂晚怡園安老院
- 益豐護老中心
- 香港基督教女青年會雲華護理安老苑
- 香港基督教服務處長發安老院
- 百樂安老院
- 香港聖公會林護長者之家
- 救世軍白普理慈愛長者之家
- 康德護老院有限公司
- 永安老人健康中心
- 保栢護老中心
- 港灣安老院
- 木蘭護老院
- 健康護理之家
- 永安老人健康中心有限公司
- 滙豐安老院(環翠)有限公司
- 華豐護老中心(葵涌分院)
- 友愛(屯門)護老院有限公司
- 明愛賽馬會恩暉苑
- 耆愛苑
- 欣柏軒
- 天瑞苑
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 明愛茘康居
- 保良局夏利萊博士伉儷綜合復康中心
- 東華三院楊成紀念長期護理院
- 康恩園(I)
- 聖雅各福群會復康服務朗逸居及朗逸綜合服務隊
- 東華三院賽馬會展勤日間活動中心暨宿舍
新增多於一個班別需要停課的學校
順德聯誼總會胡兆熾中學