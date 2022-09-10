疫情｜港增9787宗確診　185宗輸入個案　多8名患者死亡(持續更新)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代本港疫情最新發展。本港今日(10日)再新增9,787宗確診，包括9,602宗本地個案及185宗輸入個案，再多8名患者死亡。第五波疫情累積至9,575宗死亡個案。
李立業表示，現有2,698名病人留醫，新增333名新冠病人需要留醫，新增5名病人情況危殆，9人情況嚴重，有16人在深切治療部留醫。另外錄得多8名患者離世，涉及2男6女，年齡介乎21至99歲，其中3人未打齊3針疫苗，2人來自院舍。
醫管局相信其中5人死因與新冠病毒有關，3人死因不確定，大部分死者有長期病及肺炎徵狀，有3人無打齊3針。離世患者，包括89歲女子，患有高血壓、糖尿病，入院檢驗出陽性，本月8日過身；95歲男子，無接種疫苗，X光照出有肺花，心臟衰竭；21歲男子，有長期病患，有腦癱，心臟休克，延至本月9日不治，醫管局認為死因與新冠病毒關係大，X光片明顯有肺花及感染，加上沒有接種疫苗，估計是新冠肺炎引起併發症導致心臟衰竭死亡；95歲女子，已打3針疫苗，患有冠心病腦退化；86歲女子，已打3針疫苗，曾經中風，有發燒氣促，相信是尿道炎併行敗血症；80歲女子，已打3針疫苗，患有末期肝癌；83歲女子，已打3針疫苗，本身患糖尿高血壓、中風、腎病，腎功能較差。
10院舍出現個案 16校共17班需要停課
另外，5間老人院及5間殘疾人士院舍出現個案，涉及9名院友及1名員工。有16間學校共17班需要停課，早前有2班停課的南島中學8B1班有3學生染疫，需要多一班停課１星期，暫時與之前停課的班級未見有流行病學關係。
變異病毒株BA.5佔個案最多
變異病毒株比例方面，張竹君指，過去數天BA.2.12.1 佔5.4%；BA.4/.5 佔74.6%。社區個案上，BA.5 佔66%、BA.4佔8.6%、BA.2.12.1佔5.4%、BA.2.2 佔20%。
機組人員今日起機場檢測陰性，可在社區醫學監察3日。張竹君指，機組人員是在外地閉環形式處理，不會進入社區，與遊客不同，指感染風險較低。