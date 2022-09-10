疫情｜港增9787宗確診　185宗輸入個案　多8名患者死亡(持續更新)

李立業表示，現有2,698名病人留醫，新增333名新冠病人需要留醫，新增5名病人情況危殆，9人情況嚴重，有16人在深切治療部留醫。另外錄得多8名患者離世，涉及2男6女，年齡介乎21至99歲，其中3人未打齊3針疫苗，2人來自院舍。

醫管局相信其中5人死因與新冠病毒有關，3人死因不確定，大部分死者有長期病及肺炎徵狀，有3人無打齊3針。離世患者，包括89歲女子，患有高血壓、糖尿病，入院檢驗出陽性，本月8日過身；95歲男子，無接種疫苗，X光照出有肺花，心臟衰竭；21歲男子，有長期病患，有腦癱，心臟休克，延至本月9日不治，醫管局認為死因與新冠病毒關係大，X光片明顯有肺花及感染，加上沒有接種疫苗，估計是新冠肺炎引起併發症導致心臟衰竭死亡；95歲女子，已打3針疫苗，患有冠心病腦退化；86歲女子，已打3針疫苗，曾經中風，有發燒氣促，相信是尿道炎併行敗血症；80歲女子，已打3針疫苗，患有末期肝癌；83歲女子，已打3針疫苗，本身患糖尿高血壓、中風、腎病，腎功能較差。