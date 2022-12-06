疫情｜港增9952宗確診多16死　輸入個案725宗再創新高

本港今日(6日)新增9,952宗新型肺炎確診個案。在新增的725宗輸入個案當中，有464宗在機場抵港檢測時呈陽性、199宗在抵港第一至三日確診、62宗在第四至七日確診，單日輸入個案總數再創新高。

36間學校共44班停課一周

再多16名患者離世，第五波疫情累計10,842宗死亡個案。8男8女死者年齡介乎56至97歲，當中7人來自院舍，有1人已接種四劑新冠疫苗、9人已打三針、2人已打兩針、4人沒有打針。

今日有26間院舍共錄得34宗院友和7宗員工確診，累計67名院友和1名員工需要檢疫；今日有36間學校共44班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多9宗XBB和2宗BQ.1.1亞系個案，1男10女患者年齡介乎23至73歲，有1人已打4針、6人已打三針、3人已打兩針、1人沒有打針。

159名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,512名確診者正入住隔離設施留醫，包括685名病人在隔離病房、224名病人在二線隔離病房、603人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有73名危殆及86名嚴重病人留院，當中21名危殆病人正接受深切治療。

另外，香港佛教醫院一個內科及骨科病房自上周六(3日)起，有6名年齡介乎66至89歲的男病人確診，其中一人沒有病徵，所有病人正接受隔離治療，情況穩定。