疫情｜港增9952宗確診多16死　輸入個案725宗再創新高

本港今日(6日)新增9,952宗新型肺炎確診個案。在新增的725宗輸入個案當中，有464宗在機場抵港檢測時呈陽性、199宗在抵港第一至三日確診、62宗在第四至七日確診，單日輸入個案總數再創新高。
36間學校共44班停課一周
再多16名患者離世，第五波疫情累計10,842宗死亡個案。8男8女死者年齡介乎56至97歲，當中7人來自院舍，有1人已接種四劑新冠疫苗、9人已打三針、2人已打兩針、4人沒有打針。
今日有26間院舍共錄得34宗院友和7宗員工確診，累計67名院友和1名員工需要檢疫；今日有36間學校共44班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多9宗XBB和2宗BQ.1.1亞系個案，1男10女患者年齡介乎23至73歲，有1人已打4針、6人已打三針、3人已打兩針、1人沒有打針。
159名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有1,512名確診者正入住隔離設施留醫，包括685名病人在隔離病房、224名病人在二線隔離病房、603人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有73名危殆及86名嚴重病人留院，當中21名危殆病人正接受深切治療。
另外，香港佛教醫院一個內科及骨科病房自上周六(3日)起，有6名年齡介乎66至89歲的男病人確診，其中一人沒有病徵，所有病人正接受隔離治療，情況穩定。
呈報陽性個案的安老院舍
- 元朗護老院
- 樂善堂朱定昌頤養院
- 東華三院莫黃鳳儀安老院
- 東華三院余振強紀念護理安老院
- 恒安護老院
- 聖雅各福群會真光護老之家
- 安福護老院
- 康和東方護老院
- 愛群理療護理院
- 德安護老之家有限公司
- 紫雲間沁怡護養院
- 仁濟醫院李衞少琦安老院
- 華門居護理院舍
- 栢景護理中心
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 香港耀能協會安定宿舍
- 基督教懷智服務處元州宿舍
- 新生精神康復會屯門長期護理院
- 基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心
- 香港紅十字會順利宿舍
- 香港善導會秦石中途宿舍
- 香港心理衞生會敦睦軒
- 康樂園(古洞)宿舍
- 明芯扶智之家(復康宿舍)
- 聖榮之家
- 基督教家庭服務中心尚美家舍
- 蕙蘭之家
新增多於一個班別需要停課的學校
- 基督教中心幼稚園：涉及兩個班別
- 賽馬會體藝中學：涉及三個班別
- 保良局蔡繼有學校：涉及四個班別
- 香港培正小學：涉及兩個班別
- 宣道國際學校：涉及兩個班別