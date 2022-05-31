疫情｜港大及國藥合作展開Omicron疫苗臨床試驗　目標招募1800人

Omicron變種病毒肆虐多地，港大繼早前將分離的Omicron病毒株送往科興及國藥後，港大醫學院和國藥集團今日宣布合作展開第二代Omicron的疫苗臨床試驗，研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。

計劃將在西營盤中山紀念公園體育館接種中心進行，目標是招募900名已接種兩劑或三劑科興疫苗，及900名已接種兩劑或三劑復必泰疫苗的18歲或以上成年人士參與，研究為期一年，他們需要從未確診、沒有對任何藥物有過敏反應及沒有嚴重長期病患。

參與者分開3組 分別接種疫苗

參與者會隨機分開3組，分別接種原始病毒株疫苗、北京及武漢生產的Omicron變種病毒株疫苗，3種疫苗均由國藥生產。每位參加者要在相隔28天期間接種兩劑疫苗，其後接受為期一年的監察，期間需要按時返回中心進行抽血及檢查。

孔繁毅：參加者可獲臨時疫苗通行證

領導研究的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，由於疫苗通行證第三階段今日起實施，計劃得到衛生署批准，參加者可獲發臨時疫苗通行證、即是等同已接種了第三針或第四針疫苗，相關臨時通行證可維持至少6個月。

孔繁毅又指，本港現時疫情控制得好，加上推算冬天疫情可能再爆發，認為現在是最好時機進行相關研究，希望在7月完成招募、8月完成兩劑的接種、9月有結果、10月進行數據分析，11月提交疫苗審批，目標今年內可將第二代Omicron的疫苗給予市民接種。

研究團隊表示，這款Omicron變種病毒株疫苗是採用滅活疫苗技術，原理是以殺滅的Omicron變異病毒觸發人體免疫系統的免疫反應及對病毒產生記憶，達致針對Omicron病毒的免疫保護，假如結果證實疫苗安全並能誘發足夠免疫反應，將可考慮作為新一代新冠疫苗，包括作為加強劑。