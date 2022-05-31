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2022-05-31 15:18:56

疫情｜港大及國藥合作展開Omicron疫苗臨床試驗　目標招募1800人

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港大與國藥合作第二代疫苗臨牀試驗發布會，左起：杜啟泓、孔繁毅、游廣智。(羅庸軒攝)

港大與國藥合作第二代疫苗臨牀試驗發布會，左起：杜啟泓、孔繁毅、游廣智。(羅庸軒攝)

Omicron變種病毒肆虐多地，港大繼早前將分離的Omicron病毒株送科興及國藥後，港大醫學院和國藥集團今日宣布合作展開第二代Omicron的疫苗臨床試驗，究疫苗作劑在成年人身上的安全性及免疫反應

計劃將在西營盤中山紀念公園體育館接種中心進行，目標是招募900名已接種兩劑或三劑科興疫苗，及900名已接種兩劑或三劑復必泰疫苗的18歲或以上成年人士參與期一年，他們需要從未確診、沒有對任何藥物有過敏反應及沒有嚴重長期病患。

參與者分開3組  分別接種疫苗

參與者會隨機分開3組，分別接種原始病毒株疫苗、北京及武漢生產的Omicron變種病毒株疫苗，3種疫苗均由國藥生產。每位參加者要在相隔28天期間接種兩劑疫苗，其後接受期一年的監察期間需要按時返回中心進行抽血及檢查。

孔繁毅：參加者可獲臨時疫苗通行證

領導研究的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床授孔繁毅表示，由於疫苗通行證第三階段今日起實施，計劃得到衛生署批准，參加者可獲發臨時疫苗通行證、即是等同已接種了第三針或第四針疫苗，相關臨時通行證可維持至少6個月。

孔繁毅又指，本港現時疫情控制得好，加上推算冬天疫情可能再爆發，認為現在是最好時機進行相關研究，希望在7月完成招募、8月完成兩劑的接種、9月有結果、10月進行數據分析，11月提交疫苗審批，目標今年內可將第二代Omicron的疫苗給予市民接種。

究團隊表示，這款Omicron變種病毒株疫苗是採用滅活疫苗技術，原理是以殺滅的Omicron變異病毒觸發人體免疫系統的免疫反應及對病毒生記憶，達致針對Omicron病毒的免疫保護，假如結果證實疫苗安全並能誘發足免疫反應，將可考慮作新一代新冠疫苗，包括作

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