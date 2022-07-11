疫情｜港大科大揭廣譜中和抗體　可保護敘利亞倉鼠免受變異株感染

港大和科大研究團隊，發現廣譜中和抗體ZCB11，對所有受關注變異株，顯示出有效的抗病毒活性。右起港大醫學院教授陳志偉和科大理學院生命科學部助理教授黨尚宇。(港大科大圖片)

香港大學愛滋病研究所、香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)臨床醫學學院微生物學系與香港大學新發傳染病國家重點實驗室的研究人員，聯同香港科技大學的結構生物學家證明，源自本地mRNA疫苗接種者，針對SARS-CoV-2 Omicron變異株的廣譜中和抗體ZCB11，對所有受關注變異株，包括Omicron BA.1、BA.1.1 和 BA.2，均顯示出有效的抗病毒活性，更重要是，研究發現使用廣譜中和抗體ZCB11，預防或治療Omicron病毒，可保護敘利亞倉鼠的肺部免受攻擊，相關研究論文已在科學期刊《自然通訊》線上發表。

由於Omicron變異病毒具有高傳播力和抗體逃避特性，導致重大經濟損失，因此，研究宿主免疫反應是否可以產生廣譜中和抗體就顯得非常重要。今次研究中，港大醫學院團隊建立了一個高效的抗體克隆技術平台，並篩選了香港地區34位BNT162b2疫苗接種者的樣本，從中發現了抗體ZCB11，透過假病毒和活病毒測試，證明抗體ZCB11能夠中和所有VOCs，包括Alpha變異株(B.1.1.7)、Beta變異株(B.1.351)、Gamma變異株(P1)、Delta變異株(B.1.617.2)和Omicron變異株(B.1.1.529)。

至於，科大合作團隊利用單顆粒冷動電鏡技術，在原子分辨率水平上解析了抗體ZCB11和病毒刺突蛋白的複合結構，揭示了抗體ZCB11獨特的分子作用模式，為接下來結構導向的抗體及改良疫苗奠定基礎。

學者：助 應對受 關注變異株

領導今次研究的港大醫學院教授陳志偉表示，研究結果顯示抗體ZCB11是一種很有醫用潛力的抗體藥物，可通過生物醫學干預，以應對大流行的SARS-CoV-2 關注變異株；科大助理教授黨尚宇就指，有關研究能夠使他們了解在眾多SARS-CoV-2 關注變異株中，ZCB11具有廣譜中和作用的分子機制。