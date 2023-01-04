疫情｜港大：研究指及時接種加強劑 有效減低感染Omicron

港大醫學院研究發現，及時接種新冠疫苗加強劑，可有效減低Omicron突破感染並降低染疫反應；有關研究已於《刺針》出版的雜誌發表。

能顯著降低感染率及疾病嚴重程度

是項研究以470名接種了不同新冠疫苗的本地公職人員為基礎，調查了Omicron BA.2如何突破感染，結果發現三劑疫苗比兩劑疫苗，能顯著降低BA.2突破感染的機會。港大愛滋病研究所、港大醫學院臨床醫學學院微生物學系，以及新發傳染性疾病國家重點實驗室的研究團隊指出，及時接種第三劑科興或復必泰疫苗，能顯著降低突破感染率及疾病的嚴重程度，更能誘導激活病毒特定的記憶B細胞及可對Omicron 交叉反應的T細胞，對預防Omicron BA.2及降低重症十分重要。另外，已接種三劑新冠疫苗人士，如及時接種二價疫苗，能增強針對 BA.2.12.1 及 BA.4或5變異病毒株的中和抗體效力。