疫情｜港新增6062宗確診  輸入個案佔375宗 再多8名患者離世

衞生署衞生防護中心公布，本港新增6062宗確診，當中輸入個案佔375宗，再多8名患者離世。

截至10月27日0時0分，正調查過去24小時新增5,687宗本地感染個案，當中包括1,472宗核酸檢測陽性個案(688宗確診、634宗無症狀感染及150宗狀況待定個案)，以及4,215宗快速測試陽性個案。至於新增375宗檢測陽性輸入個案，當中包括359宗核酸檢測陽性(68宗確診、261宗無症狀感染及30宗狀況待定個案)，以及16宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，219宗涉及機場檢測樣本、111宗涉及第一至三日樣本，餘下45宗涉及第四至七日樣本。

另外，截至10月27日0時0分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現182宗XBB、6宗XBD、6宗BA.2.75.2、5宗BA.4.6、11宗BF.7及16宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現6宗XBD、1宗BA.2.75.2及4宗BQ.1.1亞系個案。

呈報陽性個案安老院舍

福榮護老院有限公司(九龍大角咀埃華街99號大同新邨大衛樓(L座)1字樓L1及L2室)：1名確診院友、4名密切接觸者(院友)

宏光護老有限公司(九龍牛頭角道33號宏光樓地下A1舖及1字樓A、B、C、D、E及F室)：1名確診院友、4名密切接觸者(院友)

保良局西營盤護老院暨長者日間護理中心(香港西營盤第一街8號地下、1樓、2樓、3樓及5樓(各樓層部分))：1名確診院友、1名確診員工、3名密切接觸者(院友)

常安護老中心(九龍佐敦炮台街11至17號常安大廈2字樓)：1名確診院友、2名密切接觸者(院友)

景泰寓(香港將軍澳寶琳北路38號景林邨景林商場1字樓101號商舖)：2名確診院友、7名密切接觸者(院友)

呈報陽性個案殘疾人士院舍

彩怡之家(九龍城)有限公司(九龍九龍城太子道西456號1字樓)：1名確診院友、5名密切接觸者(院友)

香港善導會秦石中途宿舍(新界沙田秦石邨石玉樓301至320室)：1名確診院友、1名確診員工、4名密切接觸者(院友)

綠園復康中心(新界葵涌大隴街35號銀行大厦2字樓)：1名確診院友、8名密切接觸者(院友)

新增多於一個班別需要停課學校

東華三院鶴山學校

本地BQ.1.1亞系個案

涉及一名56歲男子，居於北區，已接種3劑疫苗

本地XBD亞系個案