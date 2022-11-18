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2022-11-18 10:27:03

疫情｜港疫情升溫 梁子超：暫時毋須收緊社交距離措施

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疫情｜港疫情升溫 梁子超：暫時毋須收緊社交距離措施。(資料圖片)

過去一星期本港確診個案上升，呼吸系統專科醫生梁子超指，暫時毋須因而收緊社交距離措施，認為只要守得穩醫療系統，就不用太擔心。

梁子超在一個電台節目說，過去一星期本港疫情明顯逆轉，本地個案增加了約29%，而涉及變異病毒的個案亦倍增。但暫時毋須因而收緊社交距離措施，因為根據海外經驗，即使出現變異病毒個案，亦無引致海嘯式的爆發，認為只要守得穩醫療系統，就不用太擔心。而海外地區或台灣抵港人士，由下周一起，只需在抵港當日及翌日進行核酸檢測，並每日進行快測至第7日，原有的第4日及第6日強制核酸檢測要求將撤銷。梁子超認為，有關安排改動不會對整體疫情有影響，因為現時輸入個案無論是否涉及變異病毒株，在整體個案約佔8%，而在社區發現的變異病毒個案，已遠高於輸入個案，相信外防輸入的影響相對較細。

旅客抵港後第二次核酸意義不大

旅遊界立法會議員姚柏良在同一節目說，減少兩次核酸檢測，對商務旅客是好消息，亦可對遊客發放放寬措施的訊息，但對觀光旅客的吸引力沒有很大變化。他又指出，要求來港三日兩夜或四日三夜的旅客，在抵港後要接受第二次核酸檢測是意義不大，因為他們已經準備離境。他認為，旅客來港時間短，只要抵港當日進行核酸檢測，之後每日進行快測已經足夠。現時出入境主要以本地人為主，認為相關措施的改變，便利本港居民多於旅客。

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