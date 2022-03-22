疫情｜港鐵設打氣海報為社區注正能量 周四起數站設快測包自助領取機服務已登記長者

疫情困擾港人身心健康，港鐵以不同方式為社區及港人注入正能量，冀大家保持身心健康作為最佳抗疫方法，包括最近與慈善機構合作，設計了一系列窩心標語，並邀請多位名人錄製車站廣播，又在港鐵車站、商場及其他平台展示相關海報為公眾打氣。周四起，又會在多個港鐵站設快速檢測包自助提取機，讓已登記長者領取。

名人錄音廣播打氣

港鐵聯同新生精神康復會dayday330，設計了一系列海報，藉港鐵吉祥物「鐵仔」宣揚「照顧人，自己都要鬆一鬆」、「知您忙，記住俾啲me time自己」等窩心寄語鼓勵大家，海報並附上身心靈健康小工具二維碼，分享身心靈健康小貼士。港鐵並進一步邀得張敬軒、七師傅、方健儀和鄭丹瑞錄製車站廣播，為乘客在旅途中充電打氣。

「鐵仔」精選JOOX歌單助居家抗疫減壓

不少市民在家工作、居家抗疫，港鐵也透過免費音樂平台「JOOX」，由3月16日起一連7日，「鐵仔」訂製精選歌單讓市民聽音樂輕鬆減壓，由準備了「鐵仔」集氣應援貼圖集，讓市民互相窩心問候。

便利已登記長者到站內領快測包

為支援有需要人士，港鐵早前支持惜食堂於大窩口站安裝「自在食」速凍餐自助提取機服務，讓已登記人士可以方便取餐，3月24日起，將再會支持獅子會，在西營盤站、香港大學站、大窩口站及大水坑站安裝快速檢測包自助提取機，方便已登記的長者領取，服務為期一個月。