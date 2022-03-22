疫情｜港鐵設打氣海報為社區注正能量 周四起數站設快測包自助領取機服務已登記長者

疫情困擾港人身心健康，港鐵以不同方式為社區及港人注入正能量，冀大家保持身心健康作為最佳抗疫方法，包括最近與慈善機構合作，設計了一系列窩心標語，並邀請多位名人錄製車站廣播，又在港鐵車站、商場及其他平台展示相關海報為公眾打氣。周四起，又會在多個港鐵站設快速檢測包自助提取機，讓已登記長者領取。
名人錄音廣播打氣
港鐵聯同新生精神康復會dayday330，設計了一系列海報，藉港鐵吉祥物「鐵仔」宣揚「照顧人，自己都要鬆一鬆」、「知您忙，記住俾啲me time自己」等窩心寄語鼓勵大家，海報並附上身心靈健康小工具二維碼，分享身心靈健康小貼士。港鐵並進一步邀得張敬軒、七師傅、方健儀和鄭丹瑞錄製車站廣播，為乘客在旅途中充電打氣。
「鐵仔」精選JOOX歌單助居家抗疫減壓
不少市民在家工作、居家抗疫，港鐵也透過免費音樂平台「JOOX」，由3月16日起一連7日，「鐵仔」訂製精選歌單讓市民聽音樂輕鬆減壓，由準備了「鐵仔」集氣應援貼圖集，讓市民互相窩心問候。
便利已登記長者到站內領快測包
為支援有需要人士，港鐵早前支持惜食堂於大窩口站安裝「自在食」速凍餐自助提取機服務，讓已登記人士可以方便取餐，3月24日起，將再會支持獅子會，在西營盤站、香港大學站、大窩口站及大水坑站安裝快速檢測包自助提取機，方便已登記的長者領取，服務為期一個月。
設義工隊為逾100確診員工提供協助
今波疫情中，港鐵不少員工及承辦商員工中招，港鐵3月初起為確診同事及其合資格家屬設立24小時專屬醫療熱綫，提供視像醫療諮詢服務；同時又成立「抗疫愛心隊」，召集超過300位義工同事，為有急切需要的確診同事送遞抗疫物資及藥物，至今已為超過100位確診同事提供協助，送上溫暖，展現港鐵同事團結互助的精神。港鐵公司行政總裁金澤培表示，港鐵團隊一直抱著以「讓城市前行」目標服務香港，在關顧社區需要的同時，同樣著重同事的健康，更關懷確診同事的特別需要，發揮港鐵團隊的互助精神，守護同事健康，在漫長的抗疫路上，保持身心健康是最佳的方法，因此希望透過不同途徑，不時為市民大眾注入正能量。