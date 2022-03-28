疫情｜無確實感染數字作計算　張竹君：真正病死率係唔知嘅

第五波疫情持續，港大教授孔繁毅指目前計算死亡率方法有誤，認為應以港大醫學院預測的逾400萬人受感染作為分母，特首林鄭月娥亦回應指有關建議有理據，會待疫情完結後再整理和審視死亡數據。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，應以「呈報個案病死率」理解每日公布的「死亡率」，並指由於現時無從得知社區實際上的感染數字，變相「冇一個確實分母嚟相除」，因此「真正個案病死率我哋都係唔知嘅」。

張竹君解釋指，「死亡率」以人口作為分母計算，並非按病發數字，而防護中心公布的病死率則是以累計呈報個案作為分母，因此正確來說應理解為「呈報個案病死率」。她又指，由於無從得知本港實際感染數字，因此是無法準確計算病死率，唯一是以呈報個案作為分母，但承認以數學模型推算的感染數字計算是有參考價值。

是否死於新冠會再檢視

至於死亡個案是死於新冠病毒(die of)還是死亡時染有新冠病毒(die with)，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞指，需要由不同聯網的專家和大學教授詳細分析每宗個案的死因，包括了解死者有否打針、是否長期病患、入院過程、治療過程、病徵、是否不作心肺復甦法等，因此需時檢視，初步得知不少死亡個案都未打齊針，重申接種新冠疫苗有效預防死亡。她又指，新加坡等都會不斷檢討死亡數據，從而調節染疫死亡數字。何亦指，至今逾1.93萬名病人獲處方新冠口服藥，暫沒有發現嚴重副作用。