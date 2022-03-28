疫情｜無確實感染數字作計算　張竹君：真正病死率係唔知嘅

第五波疫情持續，港大教授孔繁毅指目前計算死亡率方法有誤，認為應以港大醫學院預測的逾400萬人受感染作為分母，特首林鄭月娥亦回應指有關建議有理據，會待疫情完結後再整理和審視死亡數據。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，應以「呈報個案病死率」理解每日公布的「死亡率」，並指由於現時無從得知社區實際上的感染數字，變相「冇一個確實分母嚟相除」，因此「真正個案病死率我哋都係唔知嘅」。
張竹君解釋指，「死亡率」以人口作為分母計算，並非按病發數字，而防護中心公布的病死率則是以累計呈報個案作為分母，因此正確來說應理解為「呈報個案病死率」。她又指，由於無從得知本港實際感染數字，因此是無法準確計算病死率，唯一是以呈報個案作為分母，但承認以數學模型推算的感染數字計算是有參考價值。
是否死於新冠會再檢視
至於死亡個案是死於新冠病毒(die of)還是死亡時染有新冠病毒(die with)，醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞指，需要由不同聯網的專家和大學教授詳細分析每宗個案的死因，包括了解死者有否打針、是否長期病患、入院過程、治療過程、病徵、是否不作心肺復甦法等，因此需時檢視，初步得知不少死亡個案都未打齊針，重申接種新冠疫苗有效預防死亡。她又指，新加坡等都會不斷檢討死亡數據，從而調節染疫死亡數字。何亦指，至今逾1.93萬名病人獲處方新冠口服藥，暫沒有發現嚴重副作用。
公立醫院昨增143死
醫管局公布，公立醫院昨日新增143宗死亡個案，包括87男56女，年齡介乎51歲至100歲，當中70人來自院舍；在昨日的死亡個案中，80人沒有打針、42人打過一針、19人打過兩針、兩人打過三針；130人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕，均患有長期病患，其中3人沒有打針、兩人打兩針。另再多19人危殆、32人嚴重，目前108名危殆病人在深切治療部留醫。此外，早前多25人離世，但因數據滯後未有公布，包括11男14女，年齡介乎63歲至99歲。
- 51歲男子：本身有心瓣問題、患癌
- 55歲女子：本身有腎衰竭，需要長期洗腎
- 56歲男子：本身患癌
- 57歲女子：本身曾中風，需要胃喉餵食
- 58歲男子：本身為院友、有長期病患，有濫藥歷史，為肝炎帶菌者
病死率0.6%
整體死亡個案分析方面，第五波累計7,207宗死亡個案，包括47宗衛生法醫科呈報、非於公立醫院死亡的個案；在累計死亡個案中，96%屬於60歲或以上，另有56%為院舍院友。死亡率方面，呈報個案的病死率為0.6%，打一針病死率為0.84%、兩針為0.12%、三針為0.02%，未打針則為3%。張竹君補充指，就該些法醫科呈報的死亡個案，有6人為院舍院友，88%未打齊針，初步分析其中4人是死亡時染有新冠病毒。