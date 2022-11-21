疫情｜特首李家超確診微燒喉嚨痛　一文睇清確診前48小時公開行程 (更新)

陪同行政長官出訪泰國並於昨晚返港的行政長官辦公室職員，在香港國際機場進行的2019冠狀病毒病核酸檢測結果均為陰性。衞生署衞生防護中心正評估他們是否列作密切接觸者，在完成評估前，他們暫會在家工作。

行政長官辦公室發言人表示，行政長官李家超昨晚由泰國曼谷返港後，在香港國際機場進行的核酸檢測結果為陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。李家超隔離期間會在家工作，按需要以視像出席會議。

綜合特區政府公布及李家超在社交網站公開的行程，他在周六及周日48小時內，曾經與越南國家主席阮春福雙邊會談，亦出席過APEC領導人非正式會議，並與泰國副總理蘇帕塔納蓬會面，亦曾到訪當地食店及雜貨店，以及為國家主席習近平送機，部分行程有佩戴口罩，部分則沒有。

李家超在訪問曼谷4天期間進行的快速抗原測試結果均呈陰性，期間曾與新加坡總理李顯龍會晤，亦與國務委員兼外長握手見面，峰會上他坐在國家主席習近平旁邊。

李家超確診前48小時公開行程

11月19日早上

與越南國家主席阮春福舉行雙邊會談

出席APEC領導人非正式會議

11月19日下午

與國家主席習近平離開APEC會場

往機場為習近平送機

與泰國副總理蘇帕塔納蓬會面

11月19日晚上

晤傳媒總結訪問行程

宴請泰國商界及本港商貿團

11月20日早上

到曼谷市面小店食早餐

逛雜貨店

11月20日下午

參觀泰國大型企業正大集團(CP)及安美德(Ammata)

晤傳媒總結訪問行程

特首辦：李家超微燒喉嚨痛 9月打第4劑科興

特首辦發言人今日(21日)回應傳媒查詢時，表示特首李家超感謝社會各界對他的關心，他今日下午輕微發熱，喉嚨有些痛楚，雖然有點疲倦，但大致情況可以，醫生已處方口服藥。他已接種4劑科興疫苗，當中第4劑疫苗於今年9月接種。

特首辦主任及私人秘書列密切接觸者 須家居檢疫

特首辦又指，衛生防護中心已就陪同行政長官出訪泰國的8名行政長官辦公室職員進行評估。其中，行政長官辦公室主任葉文娟及行政長官私人秘書杜潔麗曾除下口罩與李家超一同參與較長時間的會議或近距離一同用餐，被衛生署衞生防護中心界定為密切接觸者，正按指引進行家居檢疫。她們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果為陰性。

其餘6名隨行職員不被列為密切接觸者，無須進行家居檢疫，可返回辦公室工作。他們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果亦為陰性。他們將按抵港人士的檢測要求，每天進行快速抗原測試，及在抵港第二天接受核酸檢測。

至於行政會議明日休會，會議前會見傳媒的環節不會舉行。而在隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議，不會作署任安排。他原定親身出席的公開活動將由其他官員代為出席或另作合適安排。