疫情｜現階段檢視病死率無助抗疫　何栢良：淡化死亡陷阱易產生錯覺

第五波疫情大爆發，至今累計逾7,000人死亡，港大教授孔繁毅昨指目前計算病死率方法有誤，認為應以港大醫學院預測的逾400萬人受感染作為分母，計算出實際病死率為約0.18%。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，檢視實際病死率只是科學研究，現階段探討對減死亡和減重症沒有幫助，認為應集中力量檢討疫苗接種、醫管局收症能力和口服藥分派，「好過依家諗辦法淡化死亡陷阱」，令市民產生錯覺。

何栢良於電台節目指，檢討病死率的計算方法並非新事物，但不認同可透過數學模型推算的感染人數計算，而科學做法是按年齡抽樣進行血清檢測，按此推算不同年齡層的病死率。他指，另有一種方法是計算每百萬人口的死亡率，若按此計算，本港在2月和3月第五波高峰期是全球之冠，而且明顯較其他地區或國家「高一大截」。

倡引《緊急法》由醫生決定替院友打針

何栢良指，如何得出較準確的病死率是科學研究，是回顧式學術討論，對減少重症和死亡沒有幫助，認為政府現階段應集中力量檢討疫苗接種、醫管局收症能力和口服藥分派，而非計算病死率以淡化實況。對於有行政會議成員建議，替缺乏認知能力的院友由醫生評估下決定接種新冠疫苗，何栢良認為，政府可引用《緊急法》處理，由兩名西醫簽紙決定。