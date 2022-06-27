疫情｜田北辰倡入境港人檢疫期減至3日　其後4日閉環管理

有議員提倡港人旅客的檢疫期由7日縮減至3日，其後4日以閉環式活動取替，期間需每日要做核酸檢測，以及不能除下口罩。

實政圓桌立法會議員田北辰在一個電台節目中倡議，從海外返港的香港居民，檢疫期由7日縮減至3日，其後4日改為閉環式管理，包括閉環式上班，期間不可以除口罩，並每日要做核酸檢測，相信風險會減到最低。田北辰解釋，過去4星期，每周輸入個案由300多宗增至900多宗，但九成個案都在抵港或檢疫期間發現，很少病例流入社區，而且本港的重症及死亡個案並無顯著上升，相信只要不涉及Omicron以外的新變種病毒，就已經具備放寬檢疫要求的條件。田北辰說，現時所有可以進食，或者涉及會除口罩活動的場所，都要使用「疫苗通行證」，一旦出現確診個案，當局亦可憑疫苗通行證紀錄作出追蹤，能夠查找是否有人違反閉環條件。

倡兩地考慮閉環式通關

田北辰又建議，港府考慮與內地「局部通關」，即採用閉環管理方式，要求相關人士入境內地前3日要每日接受核酸檢測，到埗後再檢測一次，並只可「點對點」活動，除了到訪特定地點外，只可在酒店逗留，不准在外用膳。因不少港人已經幾年沒有到內地探親，亦有港商長時間未能北上視察工廠或分公司營運狀況；又指，目前不少屬本港永久居民的外籍人士，擔心特區政府再次收緊入境檢疫限制，對於是否留港感到很猶豫，亦有外資質疑是否值得繼續留在香港，抑或要將公司遷往其他地方。