疫情｜田北辰稱讓內地安心 「逆隔離」安排較易成事

新冠疫情至今兩年半，仍未能與內地全面通關，實政圓桌立法會議員田北辰指，免檢疫到訪內地是無可能，民建聯立法會議員梁熙預期則建議設立「逆隔離」措施。

梁熙建議「逆隔離」大幅增加到訪內地名額

梁熙在一個電台節目中表示，預期本港與內地短期內都不會全面通關，惟每日到訪內地的2,000個名額不足，因此建議設立「逆隔離」措施，可以大幅增加到訪內地名額。「逆隔離」指讓有意到訪內地人士，先在位於鄰近深圳的河套區隔離設施「逆隔離」7日，再按內地規定在內地城市居家隔離3日，管理模式要按內地做法，「逆隔離」人士要每日或隔日接受檢測。

田北辰亦在同一個電台節目中表示，免檢疫到訪內地是無可能，不符合內地的防疫政策角度，但認為可將每日到訪內地配額增加，又或先在香港隔離，但認為要做到滴水不漏。他指出，「逆隔離」安排視乎本港是否容許內地方面參與運作，以讓內地安心，成事機會就較大。

田北辰倡未打第3針長者「疫苗通行證」藍變黃

田北辰又指，本港有210萬名長者，其中有24萬名長者在6月前已打2針，他認為接種第2針滿三個月就應該打第3針，不應有六個月的寬限，建議當局將未接種第三劑新冠疫苗長者的「疫苗通行證」由藍色轉為黃色，以限制進入某些處所，促使他們盡快打第3針，如果為了這24萬人而收緊社交距離措施，對其他已打3針、4針的市並不公平。

另外，田北辰形容政府總部是本港的行政大腦，但多名局長近日相繼確診新冠病毒並不理想，建議當局安排在政總上班人士隔日接受檢酸檢測。