疫情｜田北辰：內地人無打針獲「臨時疫苗通」安排矛盾

田北辰指，內地人在無打針下可獲發「臨時疫苗通行證」的做法存在矛盾。(資料圖片)

現時內地、澳門及台灣入境香港的人士，可以在無接種疫苗下，獲發「臨時疫苗通行證」及「藍碼」，有內地網民近日更教路，如何在無打針下來港，惹來關注。實政圓桌立法會議員田北辰今日(14日)在電台表示，有關安排存在矛盾，觀感上難以服眾。

田北辰指，政府向無打針透過「來港易」入境的內地居民，發出「臨時疫苗通行證」的做法存在矛盾，指「疫苗通行證」不應關乎持有人是來自哪個地方或疫情風險的高低，就算內地是低風險地區，惟來港人士亦有機會感染。他說港人需完成接種才能進入特定處所，但內地人卻可獲豁免，觀感上是難以服眾。

指 「回港易」政策亦存漏洞

他續指，「回港易」政策亦存有漏洞，港人若以「回港易」通道返港，同樣可以在無接種疫苗下申請「臨時疫苗通行證」，會造成防疫漏洞，需要盡快堵塞，他表示已向當局反映有關問題。

近日內地人在網上平台「小紅書」分享可以毋須打針及沒豁免證明下，抵港後獲發「臨時疫苗通行證」及「藍碼」，特首李家超昨日在行會前回應有關問題時，表示內地人來港毋須接種疫苗的做法已沿用多時，並解釋內地是全世界疫情風險最低的地方，風險相對香港是低很多，當局會不斷留意整體疫情情況作檢視，看看有甚麼要考慮，強調現時內地沒有任何輸入個案產生。