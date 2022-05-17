疫情｜疫苗保障基金首向死亡個案賠200萬 66歲婦打復必泰後心肌炎亡

本港新冠疫苗接種計劃推行逾年，由政府撥款10億元成立的疫苗異常事件保障基金，首次向死亡個案批出賠償金，涉款200萬元。政府文件提到，基金至今接獲的逾800宗申請個案當中，有246宗已獲疫苗臨床事件評估專家委員會評為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，並獲基金行政管理人完成嚴重程度評估。

死者與打針關係不確定仍可獲賠

該246宗已獲批賠償的個案，包括1宗死亡個案，政府已向該個案發放200萬元。按照保障基金的相關條款，即使個案被專家委員會評估為「與免疫接種因果關係不確定」，仍可獲發死亡保障額。

翻查去年12月公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》，個案涉及一名66歲婦人，她在去年7月接種復必泰疫苗16日後死亡，解剖結果證實死因為心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵，死者亦患有肺炎，是導致死亡的重要情况，從她的心臟組織中也發現了細小病毒基因。報告又指，並沒有確定證據顯示事件由疫苗引起，由於細小病毒感染是心肌炎的其中一個已知成因，專家委員會認為，即使事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臟組織中存在病毒基因令情况出現分歧，故無法確立死者患有心肌炎和疫苗接種有因果關係。

241宗傷害個案獲批3151萬元

至於傷害個案，基金至今已向241宗個案批出合共3,151萬元賠償，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎 /心包炎、多形性紅斑等個案，另有4宗評估嚴重程度後不獲批賠償。

文件提到，截至4月23日，保障基金已接獲843宗申請，包括68宗在過去一個月內收到的申請。專家委員會已完成評估551宗個案的因果關係，其中328宗屬「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」、223宗屬「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。保障基金已處理699宗個案，處理中的144宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果，以及被評為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，而尚未取得相關醫療機構提供的資料，或正進行嚴重程度評估等個案。