疫情｜盧寵茂承認公院面對壓力　須繼續推一老一幼接種

本港昨日單日確診新冠病毒個案突破2萬宗，醫務衞生局局長盧寵茂在一個電台節目中表示，踏入冬季及民生經濟活動恢復，確診數字有所上升，公營醫療體系包括醫管局人員正努力調配人手應對，目前仍然應付得到，但承認公立醫院確實有壓力，除了新冠患者，流感和其他急症入院人士亦都增加，他呼籲市民在慶祝節日同時，做好防疫，並善用醫療資源，不應隨便到專科和急症室求診，將服務留給真正有需要的人。

盧寵茂指出，本港一老一幼疫苗接種率仍然稍低是很大遺憾，今年至今已有11名幼童感染新冠後死亡，數字嚇人，此外，沒打針長者死亡率達15%，與打齊3針的確診長者死亡率1%相差好遠。他指責有反疫苗、反科學的人士發放錯誤訊息，誇大疫苗副作用，鼓勵長者不接種，間接危害長者健康。對於有意見提出應取消疫苗通行證，他認為目前不應取消，強調有必要繼續推動一老一幼接種疫苗。