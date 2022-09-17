疫情︱盧寵茂拒回應梁栢賢「拖後腿」論　重申新冠非流感

醫務衞生局局長盧寵茂今日（17日）出席電台節目的訪問，被問及與醫管局前行政總裁梁栢賢的爭議時，盧表示自己有責任回應抗疫政策，不會回應其他的評論。而他重申，新冠病毒不是流感，擔心市民會有所誤解而放鬆防疫。

盧寵茂今早出席商台的節目受訪，對於梁栢賢不點名質疑有人「拖復常後腿」，盧寵茂就表示自己有責任回應抗疫政策，不會回應其他評論。盧寵茂指，常有不理解前線醫護壓力的人「食花生」，但他會尊重專家的不同意見，希望能與專家達成共識。

稱復常要視公院壓力

盧重申新冠病毒不是流感。指市民在戴口罩之後，流感幾乎沒有出現，因此感染流感死亡人數近乎0，不過新冠病毒仍導致超過9,000人死亡，當中死亡及重症數字，比流感高2倍，而兒童引發神經併發症的比率，亦達到15%。盧指今年已有8名兒童因為新冠離世，比流感每年有2至3宗兒童死亡個案嚴重。盧指將新冠病毒比作流感，會令市民有所誤解，以為可以放鬆防疫，不過他亦表示政府亦不會收緊防疫政策。

對於社會復常，盧表示要視乎本港醫療服務的壓力，他表示公立醫院已經啓動第3階段的應對計劃，減少了4成服務以應對新冠患者，因此希望透過加強與私家醫院的病人轉介計劃，減少入院人數，盡快將公院的服務回復到8成。

正積極考慮「0+7」

盧寵茂又透露，政府正積極考慮「0+7」的入境人士酒店檢疫方案，盧指目前正檢視不同數據，並表示對縮減酒店檢疫持正面態度，相信短期內會有數據支持。他指政府的方向是提升與國際接軌，但不希望政策放鬆後又再收緊。盧又稱「紅黃碼」的措施有效，由8月12日實施至今，執法人員未有發現黃碼人士進入指定處所的違規個案，亦沒有發現黃碼人士確診轉為紅碼後違規。

至於與內地通關，盧強調一直有與內地溝通。至於就有關香港入境深圳人士檢疫的「健康驛站」，每日名額被減至1,000個，盧表示在了解後，確定深圳每日實際有1,500個名額，並期望相關名額在日後只有增無減。