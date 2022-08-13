疫情︱盧寵茂料抵港人士將增6至8成　檢疫改至「0+7」將視乎數據

醫務衞生局長盧寵茂今日(13日)出席電台的訪問，提到有關於政府縮短檢疫期的問題。他指，預計在縮短至「3+4」後，會有多6至8成的人士抵港。而會否在之後進一步縮短至「0+7」盧指要視乎數據和疫情發展。

盧寵茂今早先後接受港台及商台的節目訪問。對於有關新的檢疫安排，盧表示運作總體順利。他指「3+4」的檢疫政策，可增加檢疫房間供應，讓更多人士可以來港，並預計會有多6至8成人士在新的檢疫期後到港。至於會否往後將檢疫期限再縮短至「0+7」，盧就指需要有數據的支持及考慮疫情的發展，並強調循序漸進才是負責任的做法。

黃碼可到食肆上班但不能光顧

對於有業界希望，讓「黃碼」人士可以進入展覽場地。盧指明白有關業界對於「黃碼」不能參與展覽有意見，但他表示，當局會視乎有關的活動會否有傳播風險。而「黃碼」人士可以到食肆上班但不可以以顧客身份進入食肆，盧指因為「工作」與「顧客」有不同定義。

另外，盧又指「黃碼」者不應在參與要除下口罩的集體活動，當中包括聚餐。不過他承認，若確診者在居家隔離期間，違反隔離令外出，亦不會「在頭頂有燈」，令其他人知道，故此希望市民守法。至於有關昨日有抵港人士的疫苗通行證顏色出錯，包括完成醫學監察期後未轉藍碼，盧指新技術在初期都會有問題，提醒市民要更新應用程式，而當局亦有途徑為市民解決疑問。