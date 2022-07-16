疫情｜盧寵茂料2星期後確診或升逾2倍　防疫措施不能躺平

本港昨日增逾3,574宗新冠肺炎確診個案，連續3日突破3,000宗。醫務衛生局長盧寵茂在一個電台節目中表示，本港新冠確診個案自上月初以來不斷上升，近幾日的單日確診逾3,500宗，他預料確診個案兩星期後有機會上升2倍，擔心醫護人手和病床供應緊張，本月底或有兩成半公立醫院的醫療服務受影響，強調防疫措施無可能「躺平」。

盧寵茂指，近日的病毒即時繁殖率約1.68，即確診個案一星期後會上升1.68倍，兩星期後有機會上升兩倍。他說，醫管局現時的推斷，新冠病毒病人佔用的病床已影響到其他服務，非緊急醫療服務要減少，如確診數字上升至一日5,000至6,000宗，直至本月底新冠病人可能佔用2,000張病床，佔急症病床一成，屆時有兩成半的醫療服務會受影響。

盧寵茂：要人不外出不來港非精準抗疫 盧寵茂指出，政府的抗疫政策，不能夠單屬某一理論，指社會有免疫屏障就「躺平」，因有關理論並不能保護到市民，最重要是做好減感染工作。他說，精準抗疫與某些措施的開放不存在矛盾，目標是以最低代價，取得最高效果，找出受感染的人隔離，無受感染的人則可自由活動，如果要所有人都不出來食飯，不來香港，就不是精準抗疫。